Orario supermercati, il governo chiarisce: “Alimentari aperti nel weekend”. Ma le Regioni si dividono.Veneto decide chiusura in festivi, Lombardia critica: “Stretta diffonderebbe il panico”. Anche Renzi contrario al provvedimento allo studio dell’esecutivo: “Crea solo più problemi”

MA A IL VIRUS A VOI VI A PRESO IL CERVELLO!Chi chiude supermercati, chi rincorre i trasgressori sulla spiaggia, chi invoca l’esercito direttamente dal capo supremo delle forze armate, chi userebbe i lanciafiamme sui neo-laureati, chi terrorizza gli automobilisti come dirigente di municipio, chi con l’ausilio della tv va ad infastidire i runner,chi………………Tutti sceriffi mancati con scarso senso della Sopvranità dello Stato

Sbagliatissimo ridurre gli orari – se mai dovrebbero essere prolungati con una riduzione parziale del personale per poter garantire un’apertura più spalmata durante la giornata. Di fronte a casa mia c’è un piccolo supermercato, che mi consente quindi di minimizzare i movimenti (ci vado una volta a settimana-10 giorni circa). La coda c’è anche li, ma è solo perché fanno entrare pochissime persone alla volta. Se dovessero ridurre l’orario, fuori ci sarebbero ancora più persone in attesa di entrare. Completamente illogico. Volete ridurre il numero di gente per strada? Schierate l’esercito subito e dategli funzioni di polizia, tanto non è che ci restano tante libertà.Il problema son gli assembramenti. Orari ridotti, posto che mangiar si deve, significano più assembramenti. Elementare.Già adesso ci sono le code,visto che si entra pochi alla volta,se si restringono gli orari cosa succederà?Importante invece che ci si organizzi a fare la spesa una volta la settimana o due se si ha una famiglia numerosa.E imparare ad usare ciò che si ha in casa,fino ad esaurimento.

RIBADISCO! Già oggi si rilevano code significative davanti ai supermercati che diventano pericolose occasioni di contatto se non disciplinate. Una restrizione degli orari va gestita intelligentemente tenuto conto dell’esigenza del personale di riposare e di non ingenerare panico ed accaparramenti. Credo che se gli italiani fossero intelligenti non dovrebbero reagire irrazionalmente di fronte ad un orario ristretto di domenica. Certo è che dobbiamo tutti toglierci dalla testa di andare a fare microspese giornaliere e dobbiamo imparare a velocizzare la spesa se vogliamo minimizzare la lunghezza delle code.

Al contrario, per snellire le file di attesa e gli addensamenti negli acquisti, i supermercati dovrebbero essere, prima gentilmente invitati poi un po’ più bruscamente obbligati, ad ampliare al massimo l’arco delle ore di apertura (anche dalle 7 alle 23 al limite), con turni un po’ più duri (e adeguatamente retribuiti) per il personale coinvolto. O devono essere solo i sanitari ad impegnarsi al massimo per il paese? QUA non solo qua si è colti dalla classica sindrome che equivoca la razionalità e l’efficienza decisionale col “fare qualcosa senza pensarci su troppo pur di far vedere che si decide”. Modo di agire spesso assai controproducente.

Il personale! il personale fa sempre gli stessi orari, non è che gli si chiede di lavorare di più, ma di ridistribuire l’orario, chiusi sabato pomeriggio e domenica, ma aperti h24 gli altri giorni, tanto non credo che sarà pieno di gente che alle 4 di notte va a riempire due carrelli…ma magari chi lavora di notte eviterebbe di alimentare gli assembramenti pomeridiani

PS:Corona-virus.Ottimo comportamento dell’Italia. Ottimo, per imparare cosa NON fare.

– Non aspettare ad adottare restrizioni; ci vogliono 2 settimane (= altri 6.000 contagiati in più) per averne gli effetti.

– Non prendere provvedimenti restrittivi a rate; il contagio non lo si deve rincorrere, ma anticipare. Costano meno 100 vincoli messi in più che un vincolo contagioso messo in meno.

– Non fare restrizioni contraddittorie (tabaccai chiusi), insufficienti (passeggiate), ipocrite (aziende aperte).

– Dar voce alla scienza medica vera, non all’OMS politicizzato (mascherine inutili, forse no, ma meglio usarle, da oggi si deve, …).

– Usare subito tutte le risorse disponibili, principalmente l’Esercito, ma non quando è tardi.

– Non dar ascolto ai teorici (libertà personale, privacy, diritto privato, . )

– …

Servirà per la prossima epidemia (chi ci sarà); ormai per questa è piuttosto tardi.

Orario supermercati!Tutti dobbiamo fare spesa. meno ore di apertura a parità di clienti significa solamente più tempo in fila per entrare e quindi rimanere in contatto più tempo con altre persone. La soluzione mi sembra peggiore del problema.

