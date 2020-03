Un po’ di tempo fa avevo lanciato la proposta di attrezzare navi da crociera e traghetti per l’emergenza coronavirus. Qualcuno ha ironizzato sulla proposta che oggi, peró, è realtà. Complimenti a chi lo ha realizzato in pochissimi giorni. Speriamo che possa essere di aiuto non solo in Liguria‬. Maria Elena Boschi

Si è tutto vero io mi ricordo della tua proposta l’importante che qualcuno lo abbia capito le polemiche non servono ma tu sei una grande.Sapevo di questa proposta di MEB e mi era sembrata un’ottima idea.Ti avevano massacrata tutti poi come al solito copiano le vostre idee.Brava e concreta come sempre.Complimenti! Anche le regioni del centro sud dovrebbero attrezzarsi, isole comprese.Noi di Italia Viva siamo avanti di tutto ecco perché i mediocri Politici che abbiamo gli Rode ,per la loro incapacità. w Italia Viva.! noi lavoriamo pensando a soluzioni e idee realizzabili e non pensiamo a chi per partito preso pensa solo a denigrare. Permettetemi di proporre di convincere chi di dovere a tenere i supermercati aperti H24. Si potranno effettuare turni fra i lavoratori perché l’ingresso contingentato dei clienti richiede meno personale e così si eviterebbero le file.

Bravissima MEB: molti (a cui non associo alcun aggettivo per educazione) hanno riso della sua idea altri quelli furbi ( e qui l aggettivo ci stava) l hanno messa in pratica ultima modifica: da

