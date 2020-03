CARI SOVRANISTI ! Mettiamola così: l’interesse nazionale dell’Italia è che l’Europa funzioni meglio e di più, non il contrario.

Le regole correnti prima della pandemia sono saltate, o per meglio dire sono cadute, giocoforza, le resistenze di alcuni governi, specie del nordest, a superare le rigidità che hanno impedito fin qui la crescita in nome del rigore di bilancio, soprattutto nei confronti dei paesi, come l’Italia, con un debito pubblico altissimo.

Questo cambio di regole in corsa è positivo e l’UE sta recuperando il ritardo, soprattutto di comprensione circa la portata disastrosa della pandemia, che aveva colto la sua ala “burocratica”, sempre troppo forte e pervasiva.

Ma in questo ci sono una contraddizione e un equivoco.

La contraddizione sta nel fatto che siano stati ancora i governi nazionali a decidere nell’impossibilità, programmata secondo il modello attuale di UE, di poterlo fare da parte delle Istituzioni europee, che sono mantenute in uno stato di limitatissima sovranità. Continua l’Europa dei governi, ciascuno portatore dei propri interessi nazionali spesso in conflitto tra loro e contrari a cedere sovranità per costruire un unico Stato Federale. Questo è il cambiamento da fare se l’Europa vorrà continuare a vivere essendo utile agli europei.

I veteronazionalisti hanno smesso di dichiarare che vogliono uscire dall’Europa e dall’euro. Ma non hanno rinunciato all’idea, sostenuti da Usa e Russia. Stanno appollaiati come avvoltoi in attesa che, secondo i loro desideri e quelli dei loro danti causa internazionali, passi il cadavere dell’Europa, magari uccisa dal coronavirus.

L’equivoco è che l’opinione pubblica, specie quella dei paesi ad alto debito come il nostro, pensi che la montagna di denaro che la UE riverserà per sostenere l’economia altrimenti al disastro, siano risorse regalate e non, come è in realtà, soldi prestati a debito, per così dire, che andranno restituiti. Vedremo a quali condizioni, modalità e tempi, ma avremo più debito e questo ci renderà potenzialmente più deboli nel confronto per definire nuove regole, sia per l’emergenza, sia soprattutto per il dopo.

Ma così come è impensabile un’Italia sanata dalla pandemia circondata da paesi irresponsabili, come gli imbecilli che hanno portato il contagio in ogni dove partecipando, nonostante decretato già il divieto, a feste di ogni genere, gite sociali, incontri di preghiera di ogni setta o religione, magari bevendo a decine nello stesso calice, come è accaduto trasformando il Vallo di Diano nella prima zona rossa della Campania, allo stesso modo è impensabile che la crisi economica, che si profila come la peggiore della storia, possa essere affrontata se non ridimensionando il potere dei singoli governi a favore di un vero potere sovranazionale europeo. Battaglia dura, che non può che partire dall’opinione pubblica di ciascun paese dell’UE.

Non c’è salvezza senza gli Stati Uniti d’Europa. Questo va detto forte ora, abbandonando ogni timidezza e disquisizione in base a vecchi schemi sul ruolo dello Stato in economia, specie quando vediamo lo stesso mercato chiedere aiuto agli Stati. Primum vivere, deinde filosofare. Unico parametro è la salvaguardia delle regole democratiche. Per il resto occorre trovare forme nuove. Ma non in ordine sparso. Perché il rischio è che qualcuno sussurri all’orecchio di qualcun altro che “dovremo abituarci all’idea di perdere qualche nostro caro Stato”.

Chiedo solo la cortesia di risparmiarci il solito “l’avevo detto io” o che bisogna nazionalizzare tutto. Dove è tutto nazionalizzato si muore come dove non lo è niente. Discorsi inutili. Come quelli sulle epidemie come conseguenze della globalizzazione. L’epidemia di ebola sta facendo ancora migliaia di morti in paesi non industrializzati e con un equilibrio ambientale migliore del nostro. Restiamo a casa, ma usciamo dagli schemi.

CARI SOVRANISTI ! Mettiamola così: l'interesse nazionale dell'Italia è che l'Europa funzioni meglio e di più, non il contrario.

