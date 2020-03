CORONA VIRUS: Mi piacerebbe che la Rai trasmetta non dei funerali di Stato, perché non lo sarebbero, ma un momento di commozione complessiva

É’ una nobilissima iniziativa. Purtroppo, tanti, in perfetta buona fede, preferiscono cantare dai balconi, o “saltare al dopo”, senza voler guardare con animo compassionevole l’enorme dolore che in queste ore affligge tanti nostri fratelli.Non li biasimo, ciascuno reagisce alle difficoltà a modo suo e secondo una scala di valori propria. Eppure, un minimo di delicatezza in più da parte di tutti sarebbe auspicabile.Vedere quei cortei di camion che portano salme ad inceneritori disponibili. Che pena! Trump pensa al missile invisibile, mette denaro a bizzeffe e cerca di comprare le scoperte sui vaccini, Russia e Cina non sono da meno. Adesso si stanziano miliardi, dicono, ma quando arrivano le mascherine ? LaRai è inguardabile, ci presenta tutti i residuati a proporre programmi patetici! Intanto la gente è isolata in casa ed in caso di bisogno non sa come fare, per fortuna ci sono medici infermieri volontari ecc. però cominciano ad esserci polemiche e defezioni. Chi si mette in malattia non per il corona virus, chi si sente onnipotente e chi deve andare alle mense per i poveri. Che mondo abbiamo costruito?