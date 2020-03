“Fermiamoci davvero”La lettera dei sindaci di Bergamo Brescia e provincia a Conte e Fontana per arginare l’emergenza coronavirus

Riporto un articolo scritto dall’assessora milanese Cristina Tajani: “….possiamo però dirci che non ha molto senso (sanitario e democratico) additare i runners, ma omettere di ricordare che fabbriche, call center e tanti altri luoghi di lavoro dove è difficile osservare le distanze di sicurezza sono tutt’ora aperti. La maggiore concentrazione sociale, oggi, in Lombardia è nei luoghi di lavoro. E l’esercito che arriverà per controllare i runners potrà poco se non si ragionerà sulla produzione. Cosa che non è facile fare perché il modello “Wuhan” prevede che un intero paese a capitalismo di stato produca per una unica regione chiusa con l’esercito… Ogni sera, quando vedo i dati sul 40 percento di lombardi che si sposta da casa, soffro perché nessuno riesce a dire che la stragrande maggioranza di quegli spostamenti avviene per ragioni di lavoro e che i cosiddetti “furbetti della passeggiata” sono quasi irrilevanti in quei numeri… dopodiché se si spostano senza motivo è giusto sanzionarli. Ma forse stiamo indicando all’opinione pubblica il nemico sbagliato.”

Va bene tutto (l’impegno personale civico ecc. ecc.) ma i nostri politici hanno o no capito che, fin dal primo caso nostrano di Codogno, ogni minima incertezza, ogni esitazione, ogni minuto perso a scrivere inutili tweet solo per dimostrare di essere ancora, politicamente, vivi, ha un prezzo in vittime, o immediato o futuro o dilazionato nel tempo??? vittime che lasceranno questa terra senza il conforto finale dei propri cari, accompagnati all’ultimo riposo su carri dell’esercito in una apocalittica fila come a Bergamo??? e per la miseria, sveglia: la tattica del pezzettino per volta va bene per fare più comparsate in tv, ma costa ulteriori morti!!!

E alla fin fine, la vera tragedia non è sanitaria ma filosofica; sarebbe sufficiente liberarsi dal dogma arbitrario secondo cui ogni vita umana è preziosissima, sacra e irrinunciabile (a partire ovviamente dalla nostra), ed ecco che l’ansia sparisce, la paura evapora via, e tutti torniamo a sentirci nient’altro che insignificanti granelli dell’immenso disegno del cosmo, da cui siamo trascesi. semplice, no?

