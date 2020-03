Luigi Marattin ITALIA VIVA! Appena scoppiata l’emergenza Coronavirus, Italia Viva ha fatto due richieste non banali all’Unione Europea

Appena scoppiata l’emergenza Coronavirus, Italia Viva ha fatto due richieste non banali all’Unione Europea: alla Commissione quella di allentare fortemente la disciplina degli aiuti di Stato (per permettere allo stato di aiutare maggiormente le aziende) e al Meccanismo Unico di Vigilanza quella di allentare i parametri di vigilanza bancaria (per evitare fallimenti bancari e consentire che il credito continuasse a circolare).

Nei giorni scorsi entrambe le cose sono state realizzate.

Se, come altri, non avessimo il senso del ridicolo, ora andremmo in giro a dire che “come richiesto da Italia Viva, l’Europa … ecc”.

Essendo, fortunatamente, estremamente diversi da certi soggetti, ci limitiamo ad accogliere con favore due decisioni positive e continuare a lavorare per soluzioni ancor più avanzate ed efficaci a questa difficile situazione.

L’importante è contrastare la propaganda cialtronesca che dipinge l’Europa intenta a farsi le unghie mentre in Italia la gente muore. Tanto (troppo) c’è e ci sarà da fare, ma siamo usciti dai blocchi di partenza.

BRAVO MARATTIN Sono veramente convinto che ci sia una grande differenza!!! continuate a fare il vostro lavoro con onesta e competenza, il tempo è galantuomo, anche il silenzio in questo memento è un valore aggiunto, grazie

Oramai sembra che ogni proposta fatta da dirigenti di Italia Viva,sia dentro al governo che all’unione europea,abbiano fatto breccia ,visto che vengono messe in atto.Spiace solamente che nessuno dichiari da chi siano fortemente e insistentemente volute.Magari ,dopo averle fatte diventare legge,coloro che per primi le avevano sfottute e ridicolizzate ,si prendono la paternità .Purtroppo e non da oggi,il mondo e pieno di impostori,sciacalli e incompetenti,senza lasciare indietro gli invidiosi ,i fancazzisti,i disinformatrice seriali ,quelli per intendersi,(conduttori televisivi direttori asserviti alla becera politica e quant’altro).Statene certi,che con questa merce avariata,il nostro paese ed il mondo intero,avrà da passare tantissimi momenti da incubo,non solo con il coronavirus.Oramai la pandemia che arrugginisce i cervelli la fa da padrona in tutto il mondo.

