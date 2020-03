NON CAPISCO PERCHÉ I MEDIA STRAVOLGONO CIO CHE DICE RENZI. GIOCHETTI DI POTERE? SMERDARE PER NON ESSERE AMERDATI.

Renzi e Calenda contro Boccia per la mascherina sull’orecchio: “Ironia assurda”, “si dimetta”Il ministro degli Affari regionali si difende e spiega: “Indosso quotidianamente la mascherina, inutile e indegno lo sciacallaggio”SCRIVONO I MEDIA.

Non ho visto ieri la conferenza stampa.quindi magari mi son perso l’essenziale.quel che vedo dalla foto è un ministro che si è spostato temporaneamente la mascherina per parlare, a più di un metro di distanza da Borrelli. Probabilmente l’aveva indosso prima di entrare in sala stampa,e per non rimanere con la mascherina (non era necessario) l’ha spostata da un lato,probabilmente per poi rimetterla all’uscita. molti medici fanno cosi mentre sono intervistati davanti agli ospedali. dov’è l’ironia? Poi che Boccia fosse è un modesto, mediocre, insulso uomo politico. Per il resto questo episodio non aggiunge o toglie nulla al personaggio che già si era qualificato per essere il portatore d’acqua di Emiliano condividendone tutte le posizioni più assurde: dalle trivelle, al TAP all’ILVA di Taranto, al folle, scellerato comportamento sulla Xylella…. l’elenco delle sue inettitudini è lunghissimo. Piuttosto ci si dovrebbe chiedere come sia possibile che un partito come il PD, che pure di uomini di valore ne ha, abbia potuto proporre un personaggio così squalificante come ministro.

TORNANDO A CIO CHE A DETTO RENZI! Queste le parole di RENZI. Fare ironia sulle mascherine è assurdo, un atteggiamento indegno delle nostre istituzioni e media. A maggior ragione dopo ciò che sta accadendo sulle mascherine dalla Lombardia alla Sicilia e dopo le giuste proteste di Fontana e Musumeci.

La mancanza di protezioni è concausa del contagio più inaccettabile, quello del personale sanitario: medici e infermieri. Italia Viva presenterà una interrogazione parlamentare e un question time per sapere cosa sta facendo da settimane la protezione civile proprio sull’acquisto delle mascherine. Come funziona la direzione acquisti, quanto personale sta lavorando su questo settore strategico, che strategie di prevenzione sono state attivate? Serve trasparenza, servono risposte. Gli italiani accettano ogni sacrificio con spirito straordinario. Ma le Istituzioni devono rispondere.

La democrazia non è sospesa: vogliamo che il Parlamento si riunisca e discuta di questo tema che è fondamentale. Medici e infermieri senza protezione segnano la sconfitta dello Stato. Sulle mascherine non c’è niente da ridere: spero che chi lo ha fatto si scusi.

In ogni caso noi chiediamo che il Parlamento faccia il proprio lavoro e sia messo in condizione di operare per controllare chi governa. Come mai questo ritardo nelle mascherine? Sicuri che sia un argomento sul quale fare sorrisi e ironie?

TIRATE VOI LE CONCLUSIONI SU CHE MEDIA ABBIAMO IN ITALIA.

NON CAPISCO PERCHÉ I MEDIA STRAVOLGONO CIO CHE DICE RENZI.

