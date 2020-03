CORONA VIRUS Decimati gli anziani

Coronavirus, Mattarella: “Decimati gli anziani, punto di riferimento. Affrontiamo un pericolo inatteso e grave”Il capo dello Stato risponde a una lettera del presidente tedesco Steinmeier. E sottolinea il ruolo dell’Unione europea: “Si muove con deterninazione”

Sergio Mattarella è una brava persona …fa e dice quel che può. Come sempre le sue parole e quelle degli altri esponenti dello stato sono prive di soluzioni efficaci per chi campa di lavoro…richiama al ruolo dell’unione europea perché lo deve fare ma oggettivamente, nessuno dei coinvolti in questa situazione può dire che l’Europa non sia semplicemente una unione bancaria . Alla fine in molti perderanno ( perderemo) il lavoro e si ammaleranno ….perché non si può fare nulla di fronte a queste tragedie. Almeno ci risparmiassero la finta solidarietà dello stato…

L’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità evidenzia un’età media dei deceduti con il Covid-19 di 79,5 anni.

Un contributo di chiarezza si potrebbe avere nel comunicare perché il virus è così letale in Italia e perché in alcune zone. Il sospetto di qualche scienziato, di cui dà conto anche Repubblica, è che si sia diffuso o ampliato per via ospedaliera. Bisognerebbe sapere cosa è effettivamente successo lì FORSE PERCHÉ L’Italia ha una aspettativa di vita di 82,56 anni ma se si considerano le patologie pregresse di queste persone (principalmente ischemia, ipertensione e diabete tutte e tre in contemporanea) la loro aspettativa di vita antecedente il Covid-19 era inferiore ai due anni. Non è l’insensibilità a far evidenziare come sia un INPS-virus, poi è ovvio che se è tuo padre o tuo nonno non ti importi niente delle statistiche. Tuttavia il morto più giovane CON il Covid-19 ha 31 anni e pesanti patologie pregresse ed il morto più giovane DA Covid-19 (che aveva solo quello) ne ha 46. Negare la correlazione con la vecchiaia sarebbe disonesto.Il 4,0% dei morti persino calcolandoli CON il Covid-19 ha 0-59 anni, il 96,0% sono ultrasessantenni…«Il dolore per “una generazione più anziana punto di riferimento per i più giovani”» e, per una altissima percentuale di loro, quella parte che non ha ancora imboccato l’amaro e accidentato viottolo dell’espatrio, unica fonte di sostentamento: a cui il coronavirus, complice l’incapacità di chi questi lutti doveva alleviare, invece di diligentemente prepararsi a ricevere l’onda d’urto che micidiale e irrimediabilmente sarebbe arrivata, ha preferito, mentre in Cina la peste faceva il vuoto attorno a sé e non c’erano abbastanza inceneritori industriali per smaltire le salme sempre più numerose.Prendendo tutto sottogamba ottenendo il risultato che abbiamo sotto gli occhi.

PS:Non me ne voglia lo stimabile Mattarella, ma ritenere gli anziani un “punto di riferimento” significa essere rimasti indissolubilmente legati alla famiglia patriarcale cattolica e avere altresì una visione paternalista e buonista della società. Proprio quell’orrendo e antieconomicista buonismo che ha nel corso dei secoli instupidito un Paese e la sua popolazione. Gli effetti devastanti che tale cultura dalla forma fideista e sovrastorica si ripercuotono sulla società italiana tenendela ingessata e incapace di evolversi. E’ colpa di tale cultura se oggi nella lotta al coronavirus l’Italia, nonostante la buona volontà di tante persone, non riesce ad uscirne fuori tanto da rischiare di soccombere. I tanto decantati e autoproclamatisi scienziati non servono a nulla se poi non c’è il senso dell’organizzazione e della responsabilità.

CORONA VIRUS Decimati gli anziani ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo