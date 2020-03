Riaprire il #Forlanini? Equilibrio e buonsenso – che mancano – ai tempi del #CoronaVirus.

In queste settimane nervose e dolorose, segnate dall’emergenza coronavirus, rischiamo tutti di smarrire qualcosa.

Chi ha responsabilità politiche, però, deve star bene attento a non smarrire mai, neanche nei momenti più difficili, equilibrio e buonsenso.

Soprattutto di fronte ad una simile tragedia, che ha portato via già cinquemila nostri connazionali, che rischia di fare tante altre vittime e di condizionare le nostre vite ancora molto a lungo.

E invece proprio equilibrio e buonsenso sono mancati, fino ad oggi, nella discussione che si è aperta in queste settimane, sulla possibile riapertura dell’ospedale Forlanini di Roma, storico centro di eccellenza per il contrasto alle malattie polmonari, chiuso definitivamente nel 2015.

Tutto è partito dall’appello lanciato dal prof. Massimo Martelli, ex primario del Forlanini, un luminare riconosciuto nel suo campo, un’eccellenza della nostra città che ha raccolto in pochi giorni oltre centomila firme di cittadini su Change.org

Un professore autorevole e stimato e dei cittadini, che si sono permessi di lanciare un’idea – giusta o sbagliata che sia – sono stati trattati come dei mestatori, come nemici.

E di fronte ad esponenti politici di diverso colore e con diversi accenti che sono intervenuti prendendo posizione – siamo intervenuti per primi noi di Italia Viva, io personalmente e con me Roberto Giachetti e Michele Anzaldi, ma anche altri leali sostenitori del buon governo di Nicola Zingaretti, da esponenti di Leu fino alla Cgil, e poi esponenti delle forze di opposizione; la risposta è stata incomprensibilmente dura, contraria ad ogni dialogo. Comunicati ufficiali della Regione Lazio, e di uomini vicini al Presidente della Regione nei quali venivamo definiti “sciacalli” e le nostre domande liquidate come fake news strumentali.

E allora forse vale la pena ricostruire un secondo il senso della discussione.

Innanzitutto, la responsabilità della chiusura del Forlanini non è della giunta Zingaretti. Nessuno di noi lo ha mai sostenuto. Quella scelta è stata presa molti anni prima, dall’amministrazione Marrazzo e confermata con la Polverini a seguito di un enorme buco di bilancio sanitario, maturato nella dissennata gestione dei primi anni 2000. Ma oggi, forse è giunto il momento di non difenderla per partito preso e rendersi conto che si è trattato di una scelta sbagliata.

Altrimenti non staremmo oggi, nel Lazio, ricorrendo a posti letto nella sanità privata per far fronte all’emergenza.

Poi c’è la responsabilità dell’abbandono. Che invece è tutta nostra, del centrosinistra romano e regionale. Perché in questi cinque anni siamo stati incapaci di dare una destinazione a quegli spazi, di dargli una nuova vita invece di concederli di tanto intanto per qualche ripresa cinematografica o qualche festa da ballo: sì, anche una discoteca è stata allestita in questi anni, in quella che era una struttura di eccellenza della sanità pubblica della storia di Roma.

E fa rabbia, francamente, quando al prof. Martelli si risponde con una certa spocchia che la sua proposta sarebbe irrealizzabile perché buona parte dell’ex ospedale è in stato di abbandono, se a rispondere è chi avrebbe dovuto impedire quel degrado.

Poi c’è la risposta della Regione all’emergenza #Covid19 e anche qui, nessuno di noi ha avanzato critiche. Anzi! Abbiamo plaudito alla scelta di recuperare circa 200 posti letto, di cui 50 in terapia intensiva con l’apertura delle strutture Covid 2 all’ex Columbus e Covid 3 a Casalpalocco. Perché non crediamo che siano scelte alternative ma che, invece, le risposte a questa drammatica emergenza e a quelle che verranno non possono che essere molteplici.

Però, allo stesso tempo, non si può essere miopi e chiusi al dialogo di fronte alla suggestione dell’appello di Martelli formulato con grande razionalità e buonsenso: una grande struttura, adiacente allo Spallanzani che diventi un polo nazionale di contrasto e cura delle malattie infettive e respiratorie.

Una riapertura ovviamente da considerare in due fasi: nessuno ha detto tutto e subito. Non ci sono bacchette magiche.

Nell’immediato, per l’emergenza coronavirus, si può immaginare di supportare lo sforzo che la Regione Lazio sta facendo per mettere in funzione tutti i posti letto di terapia intensiva e sub intensiva che potranno servire, allestendo in breve tempo fino ad un centinaio di posti nelle aree più facilmente utilizzabili. E poi una risposta a medio termine, per prevenire nuove eventuali emergenze, per ripristinare un polo d’eccellenza, perché avremo sempre più bisogno di buona sanità pubblica.

Nessuno ha rivolto una critica all’operato della Regione, anzi. Si è solo suggerito come poter fare di più e di meglio.

Nessuno ha imposto niente, intimato nulla: si è offerta un’idea, un’opportunità.

In questi giorni si solo levate molte voci a sostegno di quell’idea. Da Carlo Verdone che ha ripetuto: “Il Forlanini era una struttura di eccellenza. perché è stata chiusa? Ogni volta che devo girare un film, mi propongono il Forlanini come set cinematografico, come teatro di posa e io mi domando come è possibile: è una struttura gigantesca, ci sono ancora i letti. Perché è stato chiuso?” fino a Carlo Picozza, grande firma di Repubblica, profondo conoscitore della sanità romana e addirittura candidato con Zingaretti alle ultime regionali (non proprio un nemico, quindi) che ha detto parole da sottoscrivere: “Assisto con molto stupore a questo scontro ideologico tra Forlanini SI’ riapriamolo e Forlanini NO lasciamolo chiuso. E’ una cosa vergognosa. Al di là del fatto che uno lo riapra per questa emergenza e lì ci sono alcuni padiglioni importanti come quello lasciato nel 2015 dal primario Martelli, al quale migliaia di pazienti devono la vita e decine di suoi colleghi l’apprendimento dell’arte chirurgica, che si è incaricato di raccogliere queste 100mila firme. C’è stata una petizione popolare. La Regione e il PD hanno risposto in maniera ferocissima. E non capisco questa ferocia. Non la condivido. Se penso all’ospedale cinese tirato su in una settimana, alla sfida lombarda di realizzare un grande presidio di terapie intensive negli spazi dell’Expo, mi chiedo se sia giusto, per partito preso, per spirito rinunciatario o chissà per cos’altro, scuotere sempre la testa, Sono un uomo di sinistra, non ho mai negato questa mia appartenenza e questo mio essere schierato. Ma essere schierato non vuol dire assolutamente coprirsi gli occhi e tapparsi la bocca. Essere schierato vuol dire un scelta di campo ma anche saper denunciare laicamente i fatti e i misfatti della parte a cui tu pensi di fare riferimento. Il Forlanini aperto nel 1934 per contrastare il batterio della tubercolosi è un bene pubblico e bisogna tutelarlo e non lasciarlo preda di rovi, vandali, gabbiani quale oggi è diventato. Bisogna tutelarlo, al di là di quello che ci si fa. Perché sennò diventa prima preda dei nostri amici animali e dopo preda della speculazione. Lì ci sono milioni lasciati dal 2015 mentre a Milano fanno un ospedale nell’Expo! Quindi quello che dico è: almeno pensiamoci. Perché non confrontarsi su una proposta, invece di demonizzarla dicendo bugie come si sta facendo dalle istituzioni e dalla sede di un partito”.

Nonostante ciò, con grande umiltà e buonsenso abbiamo detto: non basta il parere di un chirurgo, di esponenti politici dall’estrema destra all’estrema sinistra, di tanti cittadini anche molto autorevoli – c’è bisogno del parere di un esperto.

Serve un grande architetto, che un pò come ha fatto Renzo Piano a Genova col Ponte Morandi ricostruito a tempo di record su suo impulso, giudichi la fattibilità tecnica di un’operazione simile per poterla valutare in maniera serena come possibile o meno.

Oggi anche quel parere è arrivato: dalla voce autorevole di Massimiliano Fuksas, il papà della Nuvola e di tante importantissime realizzazioni in tutto il mondo che in un’intervista di questa mattina dice: “Bisogna riaprire il Forlanini, una struttura utile e bellissima. I romani ne conoscono il valore, lo dimostrano tutte quelle firme. Non sono un medico né un virologo ma da architetto dico che siamo davanti ad un progetto meraviglioso, due strutture a “L” che si incastrano, un magnifico parco, un vasto piazzale, il tutto accanto allo Spallanzani. La qualità degli spazi, particolarmente ampi e funzionali, è altissima. Io dico che la proposta di Martelli è perfino minimalista. Progettiamo ospedali provvisori, straordinari o in luoghi emergenziali: invece qui abbiamo spazi utilizzabili, non in rovina. Con una spesa relativa si potrebbe non solo assicurare nuovi posti letto collegandoli allo Spallanzani ma cominciare da lì, con un piano pluriennale, il recupero dell’intero Forlanini, dedicandolo di nuovo alle malattie polmonari. Mettiamoci le mani subito, semttiamola di immaginare altre soluzioni più costose e più cervellotiche. Cominciamo dalla mensa che è subito utilizzabile per quei posti letto. Nessuno è cosi pazzo da chiedere subito un restauro totale”.

Sciacalli anche loro? Fake news anche queste?

Forse, sulla vicenda del Forlanini, è arrivato il momento di discutere tutti con serietà, serenità, equilibrio e buonsenso.

E che l’arroganza di qualche yes men, incompetente, si tramuti in imbarazzato silenzio.

Per l’emergenza che fronteggiamo oggi e per quelle che potranno venire domani ci vuole dialogo, rispetto reciproco, doveroso approfondimento.

Remiamo tutti nella stessa direzione, non dimentichiamolo mai.

