Sconcertante.La più grande limitazione della libertà nella storia della Repubblica affidata a un videoannuncio notturno, senza provvedimento e senza passaggio parlamentare. C’è una rottura istituzionale sullo stato di eccezione per cui sta diventando tutto lecito in nome di un doppio standard. Ma la democrazia vale sempre.

Conte è un povero vanesio capitato, purtroppo per noi, nel posto sbagliato al momento peggiore … vediamo di superare alla meno peggio (sapendo che, purtroppo, sono i tanti morti che ci lasceremo dietro a ricordarcela per sempre) questa emergenza, e poi superiamo anche Conte, e lasciamolo a scrivere le sue memorie su Facebook.

MA! Sono stufo di sentire parlare di questo PdC come se fosse Winston Churchill (avremmo già liquidato l’epidemia da almeno un mese!).CON ALTRI PROVVEDIMENTI MIRATI E DECISI.

Ma se il tentativo era quello di bruciare sui tempi i governatori, ha fallito miseramente: già Gori Del Bono Bonaccini lo aveva anticipato, e a quanto leggo anche De Luca e la Santelli in Calabria erano andati avanti per conto loro.Quando si esprime un giudizio sulla competenza, bisogna avere qualche competenza di nostro. Ci spieghi, quale competenze ha lei? O perlomeno, come crede si possano superare le difficoltá odierne? Bla bla bla da lontano è facile e senza conseguenze.Caro CONTE.

Siamo in emergenza nazionale paragonabile ad uno stato di guerra. In guerra il governo (eletto dal parlamento) deve decidere per il bene del paese con gli strumenti previsti dalla Costituzione con criteri di URGENZA DECISIONALE massima, cioè con i famigerati decreti che tanto hanno esautorato il ruolo del Parlamento negli ultimi 20 anni di “democrazia” italiana.E NON PRENDERE LA SITUAZIONE SUPERFICIALMENTE E NON AGIRE IMMEDIATAMENTE.PER QUESTO LE CHIEDO.Ma lei da che parte sta? Spero ancora degli italiani tutti.

Un personaggio vanesio ed inadeguato, che fino ad oggi ha portato ad una conta di morti tragica! Mancano mascherine, attrezzature i medici e gli infermieri si contagiano, la gente muore a migliaia, e Lui fa una diretta FB. Qui abbiamo perso il senso della misura! Dov’è il Presidente Mattarella? Dov’è l’opposizione…? non credete sia l’ora di gente competente.

AGGIUNGO CHE SAREBBE Sempre meglio una dichiarazione ufficiale dalle TV nazionali, che una via facebook per imitare i Twit di Trump. Avrei comunque preferito l’illustrazione del testo a decreto assunto. Le Istituzioni devono operare con sobrietà, rigore, rispetto assoluto delle regole. Non lasciarsi trascinare dagli andazzi dei media: così recupererebbe e mantengono l’autorevolezza che garantisce le libertà e la democrazia. Ora i media fa alcune osservazioni condivisibili ma da ogni suo intervento (ancora più dai titoli) traspare un giudizio negativo a priori: l’abbattimento di questo governo è il loro obiettivo da sempre. Peccato.Ma se abbattimento sia con Subito un Governo Draghi/Burioni/Bertolaso.

Perché ci sarebbero stati modi migliori di gestire politicamente il dramma coronavirus, ma si tratta di un’emergenza gravissima, dove mancano informazioni precise, dove commettere errori è facile, forse inevitabile. La priorità è quella di uscire il più possibile indenni dalla pandemia e di cominciare, da subito, a rispondere all’altrettanto grave crisi economica che ci sommergerà.

Preoccuparsi di certe manchevolezze nelle decisioni prese e nel modo di comunicarle, quando pure tali mancanze sono comprensibili e non vanno a spezzare violentemente il tessuto democratico, non può significare lanciare allarmi sulla caduta della democrazia. A muovere DD non è una visione che trascende il momento e guarda, direi profeticamente, al futuro, cercando di prevenire un qualche disastro. Sono solo paure e angosce personali e, credo, l’ambizione di essere profetico. Mentre invece, in tal modo, è solo un profeta di sventura. Anzi, un profetucolo.

