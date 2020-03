Bravo RENZI!!! Ma il danno più è stato fatto, grazie alla diretta fb di Conte tre dirette fb di sabato notte, e tutte e tre le volte stesso risultato non è errore È INCOSCIENZA

Abbiamo avuto una ecatombe al nord, ma non e’ ancora finita e io sono terrorizzato per cosa potrà accadere se il virus si trasferirà alla stessa maniera al sud, l’ecatombe sara’ ancora piu’ grave, quindi per favore lucidità, buon senso, mettiamoci tutti insieme per vincere ciascuno dando un contributo.Ci aspettano ancora giorni difficili. Noi rispettiamo le regole del Governo sulla quarantena. Ma il Governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento. E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello. Insieme ce la faremo.Matteo Renzi

Serve il contributo di tutti, almeno di coloro che conservano lucidità e non fanno inutili conferenze su social in vestaglia. Non servono a nulla. Si riuniscano gente in grado di decidere per il bene collettivo e si adottino misure adeguate per evitare scenari peggiori di quelli che stiamo vivendo. Questo si aspettano i cittadini al Nord come al Sud dove la situazione potrebbe precipitare.E se si vuole essere uniti si deve coinvolgere ed ascoltare anche le opposizioni stabilendo e concordando la modalità con cui si decide insieme.

Altrimenti… si pratica quel metodo tanto in voga un secolo fa “dell’obbedir tacendo”…

Non mi sembra proprio il caso con un premier Tentenna che vorrebbe praticare la predetta pratica…Caro Renzi girala come vuoi ma siamo nella

Con estremo e sincero rispetto mi permetto di fare alcune considerazioni, questo è un periodo molto e delicato, non avrei mai immaginato nella mia vita di dover affrontare un momento così difficile e doloroso, anche perché ho dovuto imparare la banalità, la retorica, e soprattutto, il come viene usata la parola (polemica) che viene usata come un mantra, da destra a sinistra, si dice non facciamo polemica….. poi tutti a farne uso inutile continuo stucchevole… ma anche le parole silenzio, rispetto, onore e soprattutto amore per il proprio paese qualcuno saprà il significato, dubito, sto pensando e mi stanno venendo tanti dubbi e delusioni.CARO CONTE.

Bravo RENZI!!! Ma il danno più è stato fatto, grazie alla diretta fb di Conte tre dirette fb di sabato notte, e tutte e tre le volte stesso risultato non è errore È INCOSCIENZA ultima modifica: da

