Cara Gismondo è inutile che si arrampichi sugli specchi, disse che questo virsu provoca poco più che un’influenza normale e da lì è diventata la star di ogni talk.

La Gismondo: “Amareggiata per la diffida. Ho detto cose sostenute anche da altri colleghi e OMS” La replica della dottoressa Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano dopo la diffida da parte dell’associazione Patto Trasversale per la Scienza per “affermazioni pericolose” sul coronavirus

Fare dichiarazioni non comprensibili al tuo target è stupido e pericoloso, la scienza c’entra poco. La scienza non prende cantonate, la politica lo fa, la scienza fa ipotesi sulla base dei dati e uno scienziato ha sempre ben chiaro il livello di confidenza di queste ipotesi, ma devi parlare ad un altro scienziato se non vuoi essere mal interpretato, altrimenti te ne stai a lavorare nel tuo laboratorio, che ogni minuto dedicato alle interviste è tempo rubato al lavoro, e parli solo sulle certezze.Cara Gismondo è inutile che si arrampichi sugli specchi, disse che questo virus provoca poco più che un’influenza normale e da lì è diventata la star di ogni talk.

Hai fatto dichiarazioni rassicuranti, ” è poco più di una influenza” ” non dobbiamo allarmarci”, “l’influenza fa 200 morti al giorno”. Oggi dice che è un virus sconosciuto che potrebbe anche essere mutato, la domanda è semplice: quale evidenze scientifiche erano alla base delle sue affermazioni rassicuranti? forse parlava mentre faceva le pulizie di casa e quindi si riteneva appartenente a questa categoria, purtroppo è una direttrice di un reparto virologico importante, molti le hanno dato credito, quanti hanno sottovalutato la pandemia e si sono infettati a seguito delle sue dichiarazioni, dice che non è la sola, altri suoi colleghi hanno fatto lo stesso, sappiamo che non c’è esclusiva per l’idiozia, non abbiamo dubbi. Eminenti scienziati l’hanno diffidata legalmente, ma lei ha l’arroganza della nomina, come diceva Totò siamo tutti caporali. Non ci sono scuse, il report da lei citato indicava 200 morti per influenza per il totale periodo di osservazione e non 200 al giorno, quindi non conosce neanche i dati ufficiali. lei è amareggiata per la diffida, noi siamo amareggiati per gli oltre 4.000 morti, qualcuno si poteva evitare, purtroppo aveva ragione Burioni, lo hanno aggredito in molti per averla definita la Signora del Sacco.

