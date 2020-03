Poca chiarezza, esitazioni e ritardi:sotto accusa gli interventi di Conte

Da Renzi a Marcucci: critiche alla comunicazione del premier.

E alla fine, al quindicesimo giorno di emergenza, è il presidente del Consiglio a finire sotto processo. Non soltanto perché la guida di Palazzo Chigi negli ultimi giorni è sembrata tentennare, ma perché l’ultima esternazione via social ha gettato il Paese nella confusione. Chiudere tutto, eccetto la produzione necessaria. Facile a dirsi, ma in pratica oggi che cosa succede? Se lo sono chiesto tutti gli italiani. Nel frattempo il Dpcm che sabato notte era stato annunciato, tardava a venir fuori ed è stato ufficializzato solo nella serata di ieri.

Su Conte è piovuta una gragnuola di critiche. Tanto che Dario Franceschini è dovuto scendere in campo a proteggere il premier, colpito anche da fuoco amico. «Voglio dire pubblicamente che il presidente Conte va ringraziato per il suo lavoro senza sosta, ha sulle spalle una responsabilità che nessun predecessore ha mai dovuto portare», ha detto il capodelegazione dem. Non pervenuta la solidarietà del M5S.

Che le opposizioni fossero critiche, era nel conto. Colpisce però la durezza con cui si esprimono i renziani. Ettore Rosato parla con disprezzo di «comunicazione da Grande Fratello». E Renzi stesso: «Evitiamo di seminare il panico di avere una comunicazione istituzionale che assomiglia più a quelle di un reality che non a quella di una grave pandemia».

«La situazione – incalza anche Carlo Calenda – da ieri mi sembra un po’ diversa. Il presidente del Consiglio ha fatto una dichiarazione su un decreto che non c’è e che quindi non può essere conosciuto dagli italiani, e questo non va affatto».

Anche in casa dem, in effetti, le ultime mosse e le uscite pubbliche del premier non hanno convinto. Afferma ad esempio il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci: «Il Paese non deve avere dubbi sulle regole dell’emergenza».

Si racconta che la giornata di sabato sia stata convulsa. La videoconferenza tra ministri e relativi staff è stata caotica. Le voci si accavallavano. Ognuno aveva una richiesta diversa. Dai governatori, sia di destra che di sinistra, e dai sindacati, arrivava una richiesta pressante di fare di più. Conte, dubbioso, e a sua volta pressato da Confindustria, continuava a fare resistenza. Nel frattempo arrivavano le ordinanze di Lombardia e Piemonte. Alla fine, Franceschini e Bonafede lo hanno messo spalle al muro e s’è deciso che Conte avrebbe parlato alla nazione, pur consapevoli che il Dpcm non era pronto. Una mossa obbligata per mettere un punto a una discussione infinita.

Conte ha parlato, via Facebook. È stato generico giocoforza. E da quel momento, è regnata la confusione sovrana, proseguita per tutto il giorno. Palazzo Chigi spiegherà poi che sono arrivate numerosissime richieste da aziende che invocavano il loro carattere essenziale. Vincenzo Boccia, il presidente di Confindustria, ha messo in chiaro che ci fosse «l’esigenza di contemperare la stretta con alcune esigenze prioritarie del mondo produttivo e di consentire la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista, funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali». I sindacati a loro volta si sono contrapposti a un eccesso di deroghe. Nel braccio di ferro, è dapprima rientrata nelle deroghe e poi ne è uscita la metallurgia, che rappresenta il 70% delle fabbriche metalmeccaniche.

Confetra, a nome della logistica e dei trasporti, chiedeva intanto che cosa fare con i Tir e le navi in movimento. «Tutti questi vettori, non possono certo trovare le imprese chiuse, quando giungeranno a destinazione. Dietro ognuna di queste operazioni, ci sono poi aspetti documentali, dalle polizze assicurative internazionali ai diritti doganali, che non possono essere “spente” come tirar giù la saracinesca di un negozio». E perciò chiedevano che le aziende potessero almeno tenere aperti i magazzini per altri due giorni.

