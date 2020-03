“Quindi serviva e serve un maggior numero di test, una capillare tracciatura dei contatti e gestione in sicurezza dei flussi. Ci vuole la volontà politica per mettere a terra un progetto d’urto, andando in deroga al diritto della privacy per particolari categorie di dati (la Ue lo ha già concesso), e velocità di decisione. Basterebbe un decreto del governo e un commissario che assuma la responsabilità di una gestione anonima dei dati e della loro distruzione quando l’incubo sarà finito “.Nel frattempo! E’ arrivata anche la diffida legale, a dei studiosi virologhi chiacchieroni e superficiali e chi la ricevuta farebbe bene a starsene zitta, ha fatto danni difficili da quantificare. E’ evidente che non è consapevole della sua posizione in scarsa qualità di direttore del reparto infettivo, forse pensa che i cittadini la considerano una addetta alle pulizie, invece molti le hanno dato credito ed hanno minimizzato gli effetti della pandemia, oggi dice che il virus è sconosciuto, allora con quale evidenze scientifiche ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti.

