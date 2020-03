Vergogna! Dimissioni subito!O accettiamo tutti ciarlatani in silenzio così voi 5 stelle e leghisti andate a nozze ?

Quindi, non c’è motivo di evitare ristoranti cinesi, quartieri cinesi e i cinesi stessi. L’unica cosa che devono fare i cittadini italiani (e io sono stato il primo a dirlo, suscitando qualche critica che ora appare grottesca), è semplice: non andare in Cina. Punto e basta. Dovrebbero anche cessare gli allarmi e la stampa dovrebbe smetterla di generare il panico ogni volta che un cittadino di origine asiatica ha la febbre. È il periodo dell’influenza ed è normale che accada. Vi prego, giornalisti: aspettate la conferma delle notizie, prima di diffonderle. Il virus della disinformazione e della paura è molto pericoloso.

Sono in tanti infatti ad aver pensato che il virus si potrebbe essere diffuso a Wuhan in concomitanza con l’istallazione di 30.000 nuove antenne wireless di quinta generazione (3.000 nuove Stazioni Radio Base e ben 27.000 nuove mini-antenne a microonde millimetriche). La monumentale istallazione rappresenterebbe la più massiccia concentrazione al mondo di antenne pensata per accettare le sfide della digitalizzazione e un evento in particolare: i VII Giochi Mondiali Militari tenutisi a Wuhan nell’ottobre 2019. I giochi sarebbero stati potenziati proprio dal 5G, la Banda larga, ultralarga e di quinta generazione. Tra i tecnici ad aver sollevato l’ipotesi c’è Giancarlo Spadanuda, ingegnere elettronico specialista in Campi Elettro Magnetici Consulente Tecnico d’Ufficio della Magistratura in più Distretti Giudiziari, in tema di elettrosmog.

“Chiariamo subito che il 4G e il 5G sono sistemi di trasmissione di invisibili radiazioni elettromagnetiche per video, voce e dati – scrive l’ingegnere sul sito Oasi Sana – la loro zona di propagazione viene detta Campo Elettromagnetico (CEM). Il 5G ha una caratteristica fisica (onde millimetriche) che lo distingue dagli altri metodi di trasmissione: ha bisogno di molti piccoli ‘passi’ per poter avanzare nello spazio, ma è pur sempre una radiazione elettromagnetica. Pertanto gli studi sanitari e biologici che si stanno facendo in tutto il mondo sugli effetti negativi sulla salute valgono esattamente sia per il 4G che per il 5G”. fonte il riformista

Chi critica obbiettivamente certi atteggiamenti del Governo, anche sui social,viene preso d’assalto da controversie.Non va bene. Questa notizia deve avere la giusta divulgazione. Ma forse ci siamo dimenticati che i 5 stelle sono al governo? E dentro la setta ci sono anche questi fenomeni.Ma allora accettiamo tutti ciarlatani in silenzio così voi 5 stelle e leghisti andate a nozze ?

Cari grulli se davate retta al RENZI sia nel referendum ed in tutte le cose che ITALIA VIVA STA DICENDO ANCHE SULLE NAVI DI CROCIERA (OSPEDALI) ECC.l’ITALIA AVREBBE FATTO UN PASSO COLOSSALE IN AVANTI.

Vergogna! Dimissioni subito!O accettiamo tutti ciarlatani in silenzio così voi 5 stelle e leghisti andate a nozze ? ultima modifica: da

