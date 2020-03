Marco Travaglio definisce Roberto Burioni “un cazzaro, da fulminare”. Lo insulta, così a gratis. Non mi stupisce sapere che il #IlFattoQuotidiano perda lettori e iscritti. Anzi, se queste sono le fuoriuscite del Direttore del quotidiano, meglio così sinceramente. Ci sono giornalisti giovani molto bravi e di valore. Fai spazio Travaglio, vai in pensione.

Infangare il dibattito pubblico con falsità da quattro soldi, ma perché? Perché farlo su una vicenda pesante come il #coronavirus Orgoglioso di esperti e medici come Roberto Burioni e meno male che ci sono. Quanto a Travaglio ormai è paragonabile a Panzironi, una faccia della stessa medaglia.

E PER FINIRE Travaglio: “Conte non è un pirla e altri rosicano”

“Alcuni che rosicano criticano Conte se si è messo la pochette o meno, hanno scoperto che non è un pirla e rosicano”. Marco Travaglio si esprime così a Otto e Mezzo, su La7. “Il confine viene marcato in maniera netta quando si fanno critiche pretestuose basate sul falso e critiche nel merito. Invece si discute della conferenza stampa alle 22.45 o alle 23.20, se” Conte “si è messo la pochette o non se l’è messa. Cialtronate propagandistiche frutto del rosicamento per aver sbagliato a dipingere il presidente del Consiglio come un pirla quando invece si è dimostrato all’altezza della situazione. Criticare nel merito è un’altra cosa”, dice Travaglio. “Questi stanno facendo cose che nessuno è stato chiamato a fare nella storia repubblicana e monarchica”, aggiunge. “Sabato non è stato possibile organizzare una conferenza stampa, c’è stato un intervento diffuso dai canali della presidenza del Consiglio ai quali si è agganciata anche la pagina di Conte. Nel caso di questo nuovo decreto i tempi son

ORA GENTE SANA DI MENTE Ma come si fa ad avere stima di Marco Travaglio il cui massimo sentimento è l’odio,un irrisione profonda, un sadismo intessuto di parole pronunciate con lentezza e ferocia. Non a caso sostenitore dei decelebrati 5S solo vaffa e niente cervello! ma il Travaglio che ha undici condanne per diffamazione a mezzo stampa osa ancora parlare ????????

ORA GENTE SANA DI MENTE Ma come si fa ad avere stima di Marco Travaglio ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo