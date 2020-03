PROPORRE E VIGILARE QUESTO E IL LAVORO ATTUALE DI ITALIA VIVA.

“Scongiurare stop benzinai, Governo se ne occupi”

“Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli si occupino con urgenza dell’annunciato sciopero dei benzinai a partire da domani 25 marzo: bloccare i rifornimenti in questo momento significherebbe bloccare le merci, gli approvvigionamenti nei supermercati, il trasporto dei malati”.

“Lo sciopero va assolutamente scongiurato, il Governo avvii subito un dialogo con le associazioni di categoria, i sindacati dei benzinai, tutti gli attori coinvolti”.

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero.

“La sicurezza dei lavoratori nei distributori – conclude Occhionero – va garantita, come anche vanno garantiti aiuti economici a chi si è visto ridurre dell’85% il fatturato e comunque ha il dovere di mantenere aperto perché rappresenta un servizio essenziale. È necessario che venga aperto subito un tavolo di confronto al Mise”.

Il sindacato fa il suo mestiere e io ho rinunciato da tempo a giudicarlo. C’è un principio generale però: le regole si rispettano. E se le attuali norme prevedono che alcune industrie stiano aperte, le si rispetta. In questo clima occorre che ognuno di noi faccia ogni sforzo per rispettare le regole. E va detto che gli italiani sono bravissimi: è da 15 giorni che siamo chiusi in casa e stanno tenendo i nervi saldi.Matteo Renzi

“Provenzano inaccettabile su lavoro nero”

“Sono inaccettabili le dichiarazioni del ministro Giuseppe Provenzano sullo sdoganamento del lavoro nero, che va condannato sempre e comunque in ogni parte d’Italia”. Così all’agenzia Dire, in un videomessaggio, la senatrice Italia Viva Silvia Vono.

Le risorse del settore pubblico “sono state mangiate dal lavoro nero, sanità compresa – sottolinea Vono – sdoganare il nero con aiuti pubblici per sostenerlo è legittimare mafia, ndrangheta e malavita. Le dichiarazioni di Provenzano sono lesive della dignità dei lavoratori onesti che finora hanno contribuito a pagare le tasse e sopportano in silenzio la crisi”.

“Siamo in un sistema economico e sociale che tutela i diritti di tutti, ci sono misure per chi non ha lavoro o vive in povertà. Inutile dunque – conclude Vono – pensare di legittimare forme di mafia e illegalità”.

Combattere il lavoro nero proteggendo i lavoratori è una cosa, premiarlo, riconoscendolo, è un altra. La sinistra ha perso le coordinate al tempo del #coronavirus

