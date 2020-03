Coronavirus, Renzi: “Emergenza durerà mesi, forse anni”

Ai fiorentini dico: nel 1348 Firenze fu massacrata dalla peste, ma dopo il disastro iniziò il percorso che portò al Rinascimento. Anche oggi la strada è difficilissima. Ma stringiamo i denti e andiamo avanti. Quando ne usciremo, potremo costruire un nuovo rinascimento.

Oggi stiamo guardando il trailer del film “Cosa succederebbe in un mondo governato dai novax e dai sovranisti”. La risposta è che la gente si ammalerebbe e i sani dovrebbero stare chiusi in casa. Ma io credo che il grande spavento di oggi ci spingerà esattamente nella direzione opposta. Ad esempio saremo più vicini agli Stati Uniti d’Europa che al modello sovranista. Matteo Renzi

“Abbiamo il compito di affrontare una emergenza sanitaria che non dura una settimana, durerà mesi, forse qualche anno, finché il vaccino non produce effetti. Dobbiamo trovare il modo di convivere, non possiamo chiudere la gente in casa per mesi”. Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Capital.”Oggi si deve stare tutti insieme. Prima del coronavirus c’era tensione con Conte, stavamo pensando a soluzioni alternative. Ora c’è da stare tutti insieme, tutti vanno sostenti e aiutati”. Per Renzi, tuttavia, “serve una conferenza stampa in meno, un dl in meno, e qualche tampone ai medici in più”. “Bisogna dare atto al Presidente del Consiglio Conte che ha interrotto le dirette Facebook di Casalino e ha scelto di stare in Parlamento con noi. Io sono stato il primo a fare dirette Facebook da Palazzo Chigi, è giusto, ma bisogna dare certezze ai cittadini. Il presidente del Consiglio ieri era alla Camera, oggi al Senato, e noi siamo a disposizione per lavorare con lui”, ha aggiunto Poi la richiesta: “Il presidente del Consiglio ha nominato suo consulente Gunther Pauli, un amico di Grillo. Di personaggi pittoreschi ne abbiamo, quello che ha detto sul 5g è azzardato, forse il presidente del Consiglio potrebbe far dimettere questo Pauli, cancellare quel tweet e dire che abbiamo bisogno di più innovazione, non di meno innovazione”.Sono intervenuto al Senato sulla questione coronavirus. Sul passato verificheremo ciò che è successo con una commissione di inchiesta. Sul futuro sarà bello costruire un mondo diverso, nuovo. Ma oggi la priorità è salvare vite e salvare posti di lavoro. Bisogna riaprire le aziende con tutte le sicurezze e salvare i posti di lavoro. E bisogna farlo subito. Non vogliamo morire di Covid, non dobbiamo morire di fame. Matteo Renzi

Un bellissimo discorso Matteo. Complimenti. Tra l’altro sento molti tuoi colleghi affermare: “siamo in guerra”. Ma lo sanno cos’era l’Italia del dopoguerra? Apparato industriale distrutto, città rase al suolo, morte e distruzione ovunque, carestia. Adesso l’Italia la stanno distruggendo Conte e certi governatori e amministratori locali con le loro isterie e la loro demagogia. Mentre gli altri paesi pensano a come tenere aperto il più possibile, qui si sente solo parlare di inasprire le pene e blindare tutto.Intervento impeccabile stamattina. I dati forniti ( quanti morti, quanti contagiati etc) da Borrelli e i tg vanno rivisti e corretti, così hanno prodotto il panico in tutti gli italiani e la chiusura di quasi tutte le attività produttive. E così non va certamente bene. I morti sono certamente tanti ma se il denominatore fosse reale il numeratore sarebbe diverso e diverso sarebbe l’impatto sulla psicologia delle persone e la produttività non sarebbe stata azzoppata e/o bloccata.Finalmente un intervento incisivo che dia voce all’esigenza di uscire immediatamente dalla condizione di stasi in cui siamo costretti. Riaprire. Vivere. Queste le parole d’ordine.Poi, quando tutto sara finito, mi auguro che la magistratura venga a sentenziare le colpe,PERCHE DI COLPE SI TRATTA , SPECIALMODO IN LOMBARDIA E VENETO , I FILMATI SARANNO LE PROVE….