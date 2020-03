“Piaccia o non piaccia ci sono tutti i grandi paesi che si muovono. Draghi ha detto che bisogna fare di tutto, Trump ha detto che bisogna fare di tutto. Il governo italiano finora questo non l’ha detto bene. Così il Sen. Matteo Renzi in Circo Massimo su Radio Capital commenta l’intervento dell’ex Presidente della BCE sul Financial Times. “Conte, con quella diretta Facebook notturna – dice Renzi – ha solo bloccato Fiorello e Bonolis e non ha fatto un capolavoro di comunicazione dunque ora è un bene che abbia mollato le dirette Facebook di Casalino e abbia scelto di stare in Parlamento. Al governo dico ancora che serve qualche decreto in meno ma tamponi in più ai medici e qualche misura per le imprese in più. E’ allucinante che non si riesca a fare tutti i tamponi ai medici”.

“Il presidente CONTE, ha fatto una citazione manzoniana, “del senno di poi son piene le fosse”. C’è un’altra citazione manzoniana, sempre nel capitolo della peste, che ‘il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune’. Mi domando se non sia successo questo. Propongo di istituire una commissione d’inchiesta. Si sono fatte commissione d’inchiesta su tutto, penso si possa fare di fronte a 8mila morti. Ci sarà tempo, dopo le vacanze estive”. Lo dice il senatore Iv Matteo Renzi intervenendo a Palazzo Madama.

Coronavirus, Renzi: “Seguire Draghi ed esempio Trump in economia. In Italia più tamponi e meno decreti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo