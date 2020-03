LE PAROLE INUTILI Dibattito parlamentare ridicolo, nessuna proposta seria.

Il gran dibattito parlamentare, chiesto a gran voce da molti, si è infine tenuto. Anzi, c’è stata una parodia un po’ ridicola: ammessi un parlamentare su sei per evitare l’eccessivo affollamento. Grandi idee: nessuna. In pratica una tribunetta per i big dei vari partiti e basta. D’altra parte, sono settimane che siamo in questa terribile situazione e se la Meloni non ha mai suggerito niente di sensato perché mai avrebbe dovuto farlo in Parlamento? Ha sgranato i suoi occhioni e ha detto le solite cose: bisogna fare di più, ecc. A pensarci bene sono vent’anni che non dice niente di serio (come Salvini).

Ma con questa farsa del Parlamento che controlla (che cosa?) si andrà avanti. È un rito, come la messa alla domenica. Siamo in guerra, e contro un nemico, il virus, che non rispetta la convenzione di Ginevra, ma ci si ostina a comportarsi come in tempo di pace.

Se domani o dopo domani si manifestasse un’emergenza improvvisa (ancora) si spera che Conte decida subito qualcosa, al volo, senza attendere alcun dibattito. Come è stato fino a oggi.

Resto dell’idea cioè che sarebbe meglio nominare un gabinetto di guerra (con dentro tutti, ma le opposizioni senza diritto di veto). Un organismo piccolo e agile per affrontare il disastro.

Ma questo vorrebbe dire lasciare le varie formazioni politiche senza una tribuna da cui farsi notare e cercare, nonostante tutto, di fare propaganda. Non hanno ancora capito che sotto questo aspetto è cambiato tutto. Sembrano passati secoli dalle esibizioni di Salvini con madonne e rosari: facevano ridere, ma ha smesso, frega più niente a nessuno. Anche Di Battista era tornato per rivoluzionare la politica e ridare anima e corpo ai grillini: credo che sia chiuso in cantina. Grillo, responsabile di dieci anni almeno di demenziale cultura no vax, infine tace. E che deve dire? Non ho mai capito niente? Sono il peggior guru che questo paese abbia mai avuto? Sono un solenne cretino?

Quello che sta accadendo è molto semplice. L’esplosione del virus ha messo la politica di fronte a scelte essenziali, decisive, che cosa fare? Ma la nostra era, per tre quarti, una politica di chiacchiere e non sa che cosa fare, adesso. Tipico il più illustre chiacchierone, Salvini, che una settimana urla “aprite tutto” e quella dopo l’esatto contrario.

Constato, e mi spiace, che devo ripetermi. Subito dopo la guerra eravamo messi quasi peggio, ma la classe politica di allora seppe regalarci un miracolo economico nel giro di pochi anni. De Gasperi, non invitato ufficialmente, salì su un aereo traballante (il famoso Skymaster), andò in America e tornò sventolando un ricco assegno.

Questi disgraziati di oggi non sanno nemmeno da che parte cominciare. Un dramma nel dramma.

LE PAROLE INUTILI Dibattito parlamentare ridicolo, nessuna proposta seria. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo