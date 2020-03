TUTTA LA VERITÀ SUL MES Non è un meccanismo infernale, ma uno strumento di aiuto.

Una (doverosa) premessa, l’ultima persona che, in ordine di tempo, ha provato a fare ciò che ci apprestiamo a fare ora noi (chi qui scrive e chi qui pubblica) è stata subissata di attacchi (un vero shit-storm, su Twitter, con esternazioni anche pesanti e volgari, praticamente da querela) da parte di alcuni soggetti, interessati più al tifo (squadrista) che a comprendere (prima di commentare). A Mariangela Pira, giornalista di SkyTG24, vada dunque la solidarietà e la vicinanza di tutti, nostra e di coloro che condividono i valori del rispetto reciproco, prima ancora che quelli fondanti la nostra vituperata democrazia.

Cos’è (davvero) il MES?

Il MES (meccanismo europeo di stabilità, in inglese ESM) ha una radice giuridica nei trattati europei e, specificamente, all’art. 136 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), come modificato nel 2013, ove viene prevista la facoltà di istituire un meccanismo da attivare ove sia indispensabile intervenire per garantire la stabilità dell’Eurozona e/o la concessione di assistenza finanziaria, soggetta a rigorosa condizionalità (tema su cui si tornerà in seguito), a favore di singoli Stati membri. Ciò sia nel caso di Paesi soggetti a particolari tensioni finanziarie che in risposta a shock esogeni più generali.

È dunque un organismo intergovernativo, che ha sede in Lussemburgo e che “raccoglie” l’eredità della sua “prima versione” – nasce nel 2012 nella sua veste attuale, in corso di revisione – e del “vecchio” FESF (fondo europeo di stabilità finanziaria), che era nato nel 2010. Due risposte della UE, inizialmente di carattere “temporanee” e poi valutate come necessarie a regime, nate per reazione alla crisi di alcuni paesi dell’Eurozona, cioè della sola Grecia, prima, e quella del 2011 dei paesi periferici, dopo.

Nel tempo, sono già stati effettuati diversi interventi: Cipro (6,3 miliardi), Irlanda (17,7), Grecia (in tre fasi; per 53, 142 e 62), Portogallo (26) e Spagna (sul sistema bancario; 41,3).

È partecipato dai 19 Paesi dell’Eurozona e ha una governance abbastanza complessa. Un “board of Governors”, formato dai ministri finanziari dei singoli Stati dell’Eurozona, con funzioni di indirizzo; un “board of Directors”, formato da 19 funzionari scelti da ciascun ministro finanziario; un “direttore generale” con poteri di gestione dei soli affari correnti, ad oggi il tedesco Klaus Regling; infine, alle riunioni partecipano il presidente della BCE e il Commissario UE agli affari economici.

Le decisioni vengono prese secondo la regola del “comune accordo” (i.e. unanimità), salvo quelle di “estrema urgenza” che devono rispettare la maggioranza qualificata dell’85% e la nomina del direttore generale che viene presa con la maggioranza qualificata dell’80%. Le percentuali di voto si calcolano proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta, che a sua volta è calcolata in funzione della dimensione delle singole economie dei Paesi membri.

Essendo quindi l’Italia il terzo contributore con il 18% del capitale sottoscritto, siamo tra i tre paesi (gli altri sono la Germania, con il 27%, e la Francia, con il 20%) con diritto di veto nelle decisioni di estrema urgenza. Il che, oltre alla regola dell’unanimità sulle questioni generali e il fatto che abbiamo un italiano come osservatore (prima Draghi, presidente BCE, ora Gentiloni, Commissario all’economia), ci mette in una condizione di privilegio nella “trasparenza” dei suoi meccanismi decisori.

Ed è un organo tecnico a guida politica (i.e. “eletta”, per intenderci, secondo le varie forme costituzionali dei singoli Paesi, poiché gli indirizzi sono dati dal board dei ministri economici in carica).

E… come funziona?

La disponibilità è di circa 700 miliardi di euro (i.e. 704, per la precisione) sottoscritti dagli Stati membri (circa 125, l’Italia), di cui versati ad oggi 80 (poco più di 14 l’Italia). Il MES, ovviamente, può ricorrere (come in effetti ha fatto) ad emissione di titoli propri e a cofinanziamenti con il Fondo monetario internazionale (andando così a formare la cd. Trojka, giornalisticamente parlando: Commissione, tramite il MES, BCE e FMI).

Le forme tecniche di intervento, sino a qui in vigore, sono sostanzialmente (i) prestiti diretti a uno Stato membro, suddivisi in due forme tecniche, (ii) ricapitalizzazione di singole banche dell’Eurozona (in corso di modifica) e (iii) acquisto di titoli sovrani dei Paesi membri. Le due forme tecniche di prestiti agli Stati membri sono (a) le linee di credito PCCL (precutionary conditioned credit line), ad accesso condizionato all’essere in regola con il patto di stabilità (ora sospeso, a seguito degli interventi attuati dalla UE per reagire agli effetti della crisi epidemiologica), e (b) le linee ECCL (enhanced conditions credit line), ad accesso non condizionato ma con l’impegno ad attuare misure correttive di bilancio nel tempo.

Tipicamente, queste misure sono afferenti ad ipotesi di consolidamento fiscale, di introduzione di riforme strutturali e di riforme del settore finanziario, di volta in volta secondo le necessità che vengono individuate in un apposito accordo iniziale e rispecchiano la previsione (del già citato articolo 136 del TFUE) di “rigorosa condizionalità”. E, d’altronde, appare in via generale oggettivamente pacifico che un “creditore plurale” (i.e. un Ente che deve garantire più soggetti sottoscrittori) ponga delle “condizioni” (i.e. condivise e accettate dal “prenditore”) sull’utilizzo dei fondi prestati e/o delle condizioni di rimborso e/o delle limitazioni ad azioni future che potrebbero mettere in pericolo il rimborso. Di contro, il tema sta tutto nella capacità (e credibilità) di negoziazione di queste “condizionalità”.

La riforma in arrivo e le polemiche politiche

Ora, nel corso del 2018 e del 2019, i Paesi membri (nelle riunioni dell’Eurogruppo, che – sia detto per inciso – è pressocché la medesima composizione del Board of Governors del MES) hanno individuato alcune modifiche all’impianto del MES, a seguito di una proposta della (vecchia) Commissione non andata a buon fine.

La proposta, poi scartata, era quella di trasformare il MES in un vero e proprio Fondo autonomo (una sorta di Fondo monetario europeo, al pari del Fondo monetario internazionale). Le modifiche invece concordate in sede di Eurogruppo, mantenendo la struttura attuale, attengono a quattro profili sostanziali: (i) la funzione di “backstop” (i.e. di “paracadute finale” in caso di crisi bancarie a sostegno del “fondo di risoluzione unico” delle banche); (ii) la funzione di organo tecnico per la Commissione UE (che resta organo politico deputato) nei casi estremi di ristrutturazione dei debiti sovrani; (iii) la riforma delle CACs (i.e. clausole di azione collettiva), cioè dei diritti di voto spettanti agli investitori nella decisione di eventuali ristrutturazioni delle scadenze (cut off, duration) o dei rimborsi (haircut) dei titoli del debito pubblico di un Paese membro; (iv) procedure semplificate e/o di non condizionalità successiva per l’accesso alle linee di credito.

Ed è, appunto, su quest’ultimo punto che si appuntano le polemiche (politiche, strumentali) tra i vari Paesi (e al loro interno, fra i partiti, anche); da un lato quelli “virtuosi”, che cioè hanno interesse a tutelare la sostenibilità dei flussi di rimborso, e dall’altro quelli “periferici”, che cioè, essendo più probabilmente tra i fruitori dei prestiti, hanno interesse a tutelare l’indipendenza politica interna.

In realtà, come facilmente intuibile, ho detto polemiche politiche strumentali, poiché – sotto il profilo “tecnico” – è plausibile che gli interessi di ambo le parti si basino sul fatto che il “prenditore” sia credibile nella sostenibilità degli impegni presi per il rimborso. E questo, per essere più precisi, soprattutto in relazione al fatto che eventuali condotte “irregolari” alimenterebbero il rinnovarsi della speculazione “calmierata” dall’intervento del MES, acuendo lo stato di tensione finanziaria del Paese bisognoso del sostegno europeo.

Tralasciando alcuni aspetti formali, non qui di interesse per ragioni di spazio, la questione tecnica si estrinseca dunque non già sull’assenza o meno di “condizionalità” iniziali e concordate fra le parti, quanto sulla loro immodificabilità successiva all’intervento di sostegno; immodificabilità, questa, che dovrà essere garantita se (i.e. e solo alla condizione che) il “prenditore” sia nel tempo in linea con il rispetto degli impegni presi.

Il resto è, soprattutto in Italia, solo “rumore”. La questione dell’iter di approvazione parlamentare è stata chiarita già dall’allora ministro Tria, quando afferma (da ultimo sulle colonne de Il Sole 24 Ore) che “le riserve italiane” – date dalla mozione parlamentare in tal senso, nda – sono da intendersi “superate perché non più presenti nel testo delle modifiche”. La questione della “logica di pacchetto” (cioè approvare contemporaneamente le modifiche al MES, l’introduzione di un budget dell’Eurozona, la regolamentazione dell’Unione Bancaria – su cui vi è un freno da parte proprio dell’Italia – e il varo definitivo dell’EDIS, il fondo di assicurazione europea sui depositi) è stata mantenuta nelle negoziazioni fra i Paesi e solo l’attuale emergenza fa “anticipare” l’urgenza delle modifiche al MES. La questione dell’introduzione del (già accennato) meccanismo di “backstop” è da considerarsi positiva (anche) per il nostro Paese. La questione, poi, dei “poteri dei burocrati non eletti” e del “mettono le mani sui conti correnti dei cittadini” sono, oggettivamente parlando, delle semplificazioni mistificatorie.

Ma allora, ci serve o no?

Detto quindi che le modifiche che stanno per essere introdotte non peggiorano la situazione che già c’era dal 2013 e contestualizzato, con le parole dell’ex ministro Tria, che stiamo parlando di “un accordo fra più paesi portatori ciascuno di più interessi”, l’utilità del MES sta in due semplici considerazioni. Una è racchiusa nelle parole dell’attuale ministro dell’economia, Gualtieri, quando ha detto che “fa parte della cassetta degli attrezzi”; è, cioè, uno strumento (e non il solo) né da “santificare” come risolutivo e nemmeno da “rigettare” come il demonio. L’altra è insita nel principio della co-assicurazione fra Stati, esattamente come sarebbe, peraltro, con le emissioni di Euro-bond (di scopo, di cui ho accennato nel mio ultimo articolo su queste colonne, nda) ed è la fruizione di una “barriera protettiva” dai rischi finanziari speculativi su un singolo Paese membro. La prevista “potenza di fuoco” fino a di 500 miliardi per intervento è deterrente oggettivamente congruo per attacchi strumentali, poiché l’ipotesi di “ristrutturazione del debito sovrano” resterebbe, di conseguenza, solo su base volontaria (e, quindi, tutta “reindirizzata” alla “credibilità” dei singoli Governi di volta in volta in carica. Quest’ultima cosa, fra l’altro, attenuerebbe il peso della spada di Damocle dei giudizi delle agenzie di rating internazionali, che – data la situazione delle nostre finanze pubbliche, di cui siamo i soli colpevoli – con eventuali ulteriori declassamenti condizionerebbero la possibilità, per le banche e per i fondi di investimento, internazionali e non, di continuare o meno ad investire nei nostri titoli di Stato.

Per concludere con un consiglio ai lettori: abbasserei la ricezione del ”rumore” (delle polemiche politiche) e alzerei la ricezione dei (pochi) segnali veramente rilevanti, come, ad esempio, il tema della riscrittura dei parametri di sostenibilità del debito pubblico, quando finirà la sospensione del Patto di stabilità, e (anche) le parole – da privato cittadino, intanto – di Draghi.

TUTTA LA VERITÀ SUL MES Non è un meccanismo infernale, ma uno strumento di aiuto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo