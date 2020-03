COME ERA LA STORIA DI DRAGHI NEOLIBERISTA?

L’ex presidente della Bce firma un lungo editoriale sul ‘Financial Times’ dove espone la sua ricetta per reagire all’impatto economico dell’epidemia di coronavirus: “Lo Stato utilizzi il bilancio per proteggere i cittadini: liquidità subito per evitare che perdano il lavoro”

Siamo tutti con Mario Draghi, vorremmo essere tutti europei come lo è Mario Draghi. Poi però ci sono anche gli europei, certi europei. Ad esempio il cancelliere austriaco, col suo look perfetto per fare la comparsa alla festicciola delle SA di Bad Wiessee ne La caduta degli dei di Luchino Visconti. Il quale Sebastian Kurz, l’inchiostro dell’articolo di Draghi non era ancora asciutto, in vista del vertice dell’Ue ha detto: “Respingiamo una mutualizzazione generalizzata dei debiti, un vecchio modello che non ha funzionato neanche in passato”. Perché Kurz non condivide nessun rischio, con gli europei. Peccato sia il cancelliere della stessa Austria che ha fatto finta di niente, secondo le accuse islandesi e poi di mezza Europa, quando l’amena stazione sciistica di Ischgl, in Tirolo, era già un focolaio del virus. Ma la stagione turistica doveva continuare, e continuò una settimana in più di quella italiana. Tanto l’Austria aveva già chiuso le frontiere, ma a sud. E niente, io sono europeo. Ma perché dovrebbe esserlo anche Sebastian Kurz?

