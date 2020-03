Lungimirante ,concreto

In tutta questa storia c’è un prima, ci sarà un dopo, ma c’è anche un durante. Durerà mesi, forse anni. Ebbene, dobbiamo evitare di passare dalla pandemia alla carestia! Io dico: non facciamo più decreti, ma facciamone uno solo, che abbia una misura tra i 150 e i 200 miliardi.Matteo Renzi.

Intervento impeccabile . Caro Matteo, i dati forniti ( quanti morti, quanti contagiati etc) da Borrelli e i tg vanno rivisti e corretti, così hanno prodotto il panico in tutti gli italiani e la chiusura di quasi tutte le attività produttive. E così non va certamente bene. I morti sono certamente tanti ma se il denominatore fosse reale il numeratore sarebbe diverso e diverso sarebbe l’impatto sulla psicologia delle persone e la produttività non sarebbe stata azzoppata e/o bloccata. Sei stato molto impegnato con questa situazione difficile!Sei grande,Matteo! Bravissimo, Matteo Renzi!Vai avanti con Italia Viva.Un bellissimo discorso Matteo. Complimenti. Tra l’altro sento molti tuoi colleghi affermare: “siamo in guerra”. Ma lo sanno cos’era l’Italia del dopoguerra? Apparato industriale distrutto, città rase al suolo, morte e distruzione ovunque, carestia. Adesso l’Italia la stanno distruggendo Conte e certi governatori e amministratori locali con le loro isterie e la loro demagogia. Mentre gli altri paesi pensano a come tenere aperto il più possibile, qui si sente solo parlare di inasprire le pene e blindare tutto.

Avranno i giovani di oggi la forza che abbiamo avuto noi, pur stremati dalla fame e del terrore, di risollevare le sorti del Paese ?, Ciò richiede volontà e spirito di sacrificio.Forza Renzi. Dacci un po’ del tuo coraggio e ottimismo.Qui vediamo cadere a terra uomini , donne e giovani come le foglie cadono dagli alberi,se cadono pure gli alberi assieme alle foglie, cioè aziende industrie artigianato insomma posti di lavoro!e la fine allora si sara guerra fame miseria.Dobbiamo obbligatoriamente creare un nuovo Rinascimento.Si può ma questa volta deve essere con dei leader alla guida del paese (RENZI&DRAGHI) PREPARATI COMPETENTI LUCIDI DECISIONALI per l’ITALIA e in Europa e con l’Europa.Io non sono in politica ma so che questa deve essere la strada La famosa altra strada.

