MEDICINE CONTRO IL VIRUS Molti anti-virali in circolazione, ma bisogna stare attenti. Forse un anno per il vaccino specifico.

Facciamo chiarezza sui farmaci per combattere il COVID-19.Ogni giorno escono annunci su farmaci che darebbero eccellenti risultati contro il COVID-19 ma spesso sono notizie imprecise e a volte senza basi scientifiche. Cerco di portare un po’ di chiarezza in questo campo.

– Vaccini: ci vorranno parecchi mesi, anche un anno, perché una volta messo a punto un vaccino si devono fare delle sperimentazioni cliniche per garantire che non ci siano effetti indesiderati: un vaccino è una medicina che viene data a persone sane ed è somministrato su larga scala, quindi non si possono prendere rischi.

A livello internazionale le autorità regolatorie dei medicinali si sono recentemente accordate sull’approccio da seguire per l’autorizzazione dei vaccini contro COVID-19 e hanno concluso sulla necessità di accelerare le sperimentazioni cliniche definendo i criteri per poter procedere agli studi sull’uomo in modo da non esporre i volontari a rischi troppo elevati. Le sperimentazioni cliniche prevedono di solito tre fasi, ma nel caso di una pandemia si potrebbe autorizzare la somministrazione, per esempio a gruppi di popolazione a rischio, anche dopo una fase II. A tutt’oggi ci sono una cinquantina di vaccini allo studio, di cui appena due hanno cominciato una sperimentazione di fase I.

– Farmaci antivirali: sono medicine che bloccano una fase vitale del ciclo di moltiplicazione del virus e quindi impediscono la proliferazione del virus. Ne esistono tanti che hanno permesso di curare malattie causate da virus, quali l’Herpes, l’epatite, l’influenza, l’AIDS. Oggi purtroppo non c’è ancora un antivirale specifico contro il COVID-19, ma è utilizzato a livello sperimentale un nuovo farmaco Remdesivir per il quale sono stati lanciati a inizi marzo due studi di fase III per valutarne l’efficacia e la sicurezza nei pazienti ricoverati.

Nel frattempo si sperimentano anche altri farmaci antivirali (lopinavir, ritonavir, darunavir, cobicistat) autorizzati per il trattamento del HIV, il virus che provoca l’AIDS; si tratta di un uso off-label sotto la diretta responsabilità del medico e con il consenso informato del paziente, poiché il loro impiego è di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Alla categoria degli antivirali appartengono anche il farmaco giapponese Avigan (Favipiravir) ed il farmaco russo Arbidol (Umifenovir) sui quali sono giunte notizie di risultati miracolosi. Si tratta di farmaci che non sono autorizzati in Europa (né negli Stati Uniti) e per i quali non sono esistono comprovate evidenze scientifiche sull’efficacia e sulla sicurezza, quindi si è resa necessaria una valutazione approfondita dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA). Per Arbidol l’AIFA ha concluso che non ci sono evidenze scientifiche. Per Avigan, che è autorizzato in Giappone come anti-influenzale, l’AIFA sta esaminando un programma di sperimentazione clinica per valutare l’efficacia di questo trattamento per i pazienti di COVID-19.

Ci sono molti altri antivirali in corso di studio e sicuramente questa categoria di farmaci potrà offrire delle valide opportunità terapeutiche per i malati di COVID-19. Inoltre questa pandemia ci ha dimostrato quanto è urgente potenziare la ricerca per arrivare allo sviluppo di agenti antivirali ad ampio spettro che sarebbero cruciali per combattere potenziali nuovi virus.

– Farmaci anti-infiammatori: sono farmaci che aiutano a curare i casi gravi di COVID-19 in quanto limitano l’infiammazione che è la reazione del corpo all’infezione da virus. Una gravissima risposta infiammatoria è la cosiddetta “tempesta delle citochine”, una reazione incontrollata del sistema immunitario che può diventare fatale. Il farmaco utilizzato è Tocilizumab, che è autorizzato per curare l’artrite reumatoide. A metà marzo l’AIFA ha approvato la sperimentazione clinica su Tocilizumab per pazienti ricoverati per polmonite grave da COVID-19 che mostrano insufficienza respiratoria o che sono stati intubati; a questo studio, lanciato dall’Istituto dei Tumori di Napoli, possono partecipare tutti i centri clinici che ne fanno domanda. Altri farmaci appartenenti a questa categoria sono allo studio e potrebbero rappresentare una valida opzione di cura.

Un altro farmaco che viene impiegato per curare i pazienti affetti da COVID-19 è la clorochina, usato da decine di anni nel trattamento e nella prevenzione della malaria. Sulla base dei dati preliminari di una potenziale attività antivirale della clorochina, l’AIFA ha autorizzato l’uso off-label in esclusivo ambito ospedaliero e sotto la diretta responsabilità del medico, e valuterà tutte le nuove evidenze scientifiche sull’efficacia della clorochina per la cura dei pazienti COVID-19. L’AIFA continua a monitorare tutti i possibili protocolli sperimentali, sia indipendenti che proposti da aziende farmaceutiche, relativi a ulteriori alternative terapeutiche che potrebbero rappresentare nuove opzioni di cura contro il COVID-19. In questo contesto è utile sottolineare che la ricerca clinica in Italia è eccellente sia per la qualità che per il numero di studi clinici effettuati: la percentuale delle sperimentazioni condotte in Italia rispetto al resto d’Europa è di oltre il 20%. In conclusione, possiamo stare tranquilli per quanto riguarda l’impiego dei farmaci per la cura del COVID-19 perché, grazie all’AIFA ed alla nostra ricerca clinica, siamo all’avanguardia.

