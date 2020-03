Mi auguro che questa tragedia ci aiuti a migliorare questa Europa egoista e utilitaristica

Coronavirus, Sassoli: “Basta egoismo di alcuni governi”. Salvini: “Pronti a salutare l’Ue”. Di Maio: “Lealtà dai partner”Il presidente dell’europarlamento: “I governi nazionali non sono l’Europa”. Mentre il leader della Lega lancia un nuovo affondo antieuropeista

Siamo ad un bivio e che bivio. Pensare che l’Europa all’improvviso cambi natura è pura illusione. Invece di gridare il loro stupore i nostri rappresentanti dovrebbero farsi un esame di coscienza ed analizzare i motivi di questo fallimento, perché di fallimento si tratta. A parte l’unione monetaria ( che ci ha causato non pochi problemi) e la libera circolazione di beni e cittadini poco altro è stato fatto. Dalla difesa comune alla politica estera comune passando per le politiche fiscali comuni dobbiamo riconoscere che non si è fatto nulla. Pretendere che adesso in piena emergenza l’Europa diventi quello che non è è pura illusione.

Mi rispondono: Sono anni che l’Unione Europea è finita e lei se ne accorge solo ora? No amici, sono anni che gli altri popoli Europei ci danno colpe che noi facciamo finta di non avere. Sicuramente ci sono stati problemi e questioni che dovevano essere affrontati e che non sono stati affrontati correttamente, né da una parte né dall’altra. Ora però è diverso, ad una situazione di disagio comune si somma un disastro pandemico. Ecco dove è la differenza.Ma perché dovremmo essere noi a rinunciare all’europa? Fuori i paesi non solidal; anche la Germania se non cambia idea. Voglio vedere i nordici e l’Austria da soli, senza i contributi di Italia , Spagna e Francia e relativi mercati.

COMUNQUE La Francia e ITALIA stanno già tessendo diplomaticamente una risposta per gli Stati Uniti d’EUROPA, la Spagna ha già dimostrato nella crisi del 2008 una capacità di ripresa eccezionale (come il Portogallo peraltro).La fine strategia del ITALIA ha isolato i falchi europei e messo all’angolo la Merkel costringendola a scoprirsi. Ora abbiamo l’appoggio delle più grandi democrazie europee non dei piccoli paesi di Visegrad. Al ceffo della Lega non è rimasto che nascondersi dietro Draghi…. eh già! A lui mica gli piace prendersi delle responsabilità in momenti così duri.

SI SAPEVA: L’Europa non è un insieme di paesi coesi e soldali, al contrario solo di paesi che definire parassiti è quasi un complimento, vedi i paesi visegrad che vogliono solo prendere a piene mani ma mai contribuire. IL paese che ha scatenato 2 guerre mondiali e milioni di morti ci viene fare la morale a noi? Questo è un comportamento ridicolo, come quello dell’Olanda, che si illude di essere in salvo ma la crisi da loro colpirà anche peggio viste le misure ridicole che hanno preso. Sono stato Europeista fino al midollo ma di fronte a questo spettacolo inqualificabile la mia fede comincia seriamente a vacillare.

Spiace dirlo ma l’errore madornale è stato allargare ad est la UE. Appena si sono risollevati dai regimi comunisti, ricevuti i finanziamenti europei si sono arroccati nel loro sovranismo, vedi Visegrad. Non si sentiva certo il bisogno di certa gente, soprattutto degli idraulici polacchi, di Orban. meno male che qualcuno ha messo il veto sui Turchi ddi Erdogan

