Salvini parla di Italexit, non sarebbe il caso di andare a rivedere le simulazioni che erano state fatte di come sarebbe stata l’Italia fuori dall’Euro? Vorrei anche ricordare ai nostalgici della Lira i tassi di interesse che pagavamo per i mutui di casa, io nei primi anni ’80 avevo un mutuo per la casa con la CARIPLO a interessi superiori al 25% Si può tranquillamente verificare.

Comunque questa Europa così come si è trasformata ha imboccato una via pericolosa. O si trasforma ed apre ad una visione “democratica e liberale ” dei popoli lasciando da parte la deriva autoritaria finanziaria di cui la fine della Grecia è la sua massima espressione, oppure cadrà come un castello di carta. Cosa rimarrebbe ? L’opportunità di rifare un nuovo MEC con i paesi dell’area mediterranea, dando luogo a nuovi equilibri geo politici. Vedremo poi la Merkel e &, i duri e puri, i furbi d’oltralpe dove andranno a parare……ma sembra che! Messi alle strette dagli eventi alla fine i falchi Merkel in testa sono dovuti uscire allo scoperto,e possiamo puntare ad una UE sul modello degli Stati Uniti, a questo punto forse è meglio che leghisti e gillini pensino ad un cambiamento radicale e dimenticare Cina e Russia che pur agendo in modo interessato sono gli unici che ci stanno dando un aiuto concreto.

Il ritorno alla lira appoggiati da Cina e Russia avrebbe un solo grande problema: l’Italia oggi non è quella del 1985, in quanto ci è stato imposto di vendere e polverizzare le nostre industrie, il nostro modo di essere, la nostra identità, per entrare e restare nel sistema euro.

Sotto la cenere, però, siamo ancora ciò che siamo, i figli di Marte, quelli che con la volontà e con l’ingegno hanno conquistato il Mondo e hanno contribuito a forgiare la civiltà occidentale.

Bene, raccogliamo la sfida stati uniti d’europa, senza paure: Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi della nostra identità, scacciando o isolando dalla comunità italica quelle anime malate. Cioè le destre fascio leghiste e la falsa sinistra gillina.

Restiamo fedeli a Noi stessi e risorgeremo prima di quanto si possa ora immaginare.

PS E se TEDESCHI &C dicono di no? Se la sentono di commissariale l’Italia e farle affrontare la crisi economica e sociale conseguente? Destabilizzare Italia e passi MED può portare a una crisi sociale e poi alla guerra. Quindi, se dicono di no? Hanno capito, i TEDESCHI&C, che questa è una guerra del nord contro il sud?

Ma ora i cittadini dei molti stati europei colpiti dal virus attendono misure concrete in tempi brevi, perché il combinato disposto di crisi economica e rivolte sociali potrebbe portare alla disgregazione della UE. Tutti invocano liquidità da immettere nel sistema economico e nelle famiglie, ma nessuno (Draghi compreso) chiarisce se il debito dovrà ricadere sui singoli stati o verrà garantito dalla UE. Finora bene solo la BCE che acquistando titoli ha salvato l’italia da uno spread insostenibile, ma conosceremo l’amaro prezzo da pagare solo dopo l’inevitabile compromesso con Germania e stati satelliti. E dare tutta la responsabilità alla EU della nostra debolezza è un discorso populista per nascondere le gravi responsabilità di chi ha guidato il paese cioè i governi berlusconi+lega.

