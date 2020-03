SI sono fatte commissione d’inchiesta su tutto, penso si possa fare di fronte a 8mila morti. Ne parleremo a tempo debito, dopo l’estate. Matteo Renzi

Mi auguro la facciano, altro che intervento inopportuno, e la facciano seriamente.Dopo, certo, ma la devono fare, per rispetto dei morti. E’ nella sanità che la politica ha dato il peggio.

Giorno dopo giorno è evidente che la protezione civile e la sanità non ha avuto le direttive necessarie da chi doveva proteggerci.Anche perchè non crediate sia finita qui…. tornerà l’ inverno e tornerà il coronavirus…chi non l’ha avuto ora si dovrà tutelare.. e le misure future dovranno tenere conto degli errori commessi ora.

La prima cosa che stabilirà questa commissione è come è stato possibile ridurre la sanità in queste condizioni. I tagli negli anni in cui il nostro Matthew è stato al governo ci daranno le risposte. Non crederete che questo virus sia caduto dal cielo come la manna per punire le regioni RAZZISTE QUALE VOI SIETE ,delle malefatte vostre quando tutto questo sarà passato noi veri patrioti tireremo le somme e vi presenteremo il conto delle vostre malefatte.

Aggiungo Qualcuno dovrà pur spiegare quella “vacanza” temporale che va dal 31gennaio (primo decreto stato emergenza) al 20febbraio (data del contagiato 1) in cui nulla si è fatto. A quelle morti che si potevano evitare e a famigliari dei deceduti e a tutto il Paese, credo, sia un atto dovuto.Quanto alla nostra tragedia, sappiamo tutti che l’infezione è stata sottovaluta, fin dai primi di gennaio, scambiata per una normale “influenza”. Prendiamocela in primis con la Lombardia, dove si è continuato a vivere come se nulla fosse accaduto.. vedi aperitivo consumato ai navigli o corsette nei parchi.! Ora i buoi sono fuggiti e dobbiamo tutti noi fare ulteriori sacrifici per uscire da questo inferno. A dopo emergenza….

SI sono fatte commissione d'inchiesta su tutto, penso si possa fare di fronte a 8mila morti. Ne parleremo a tempo debito, dopo l'estate.

