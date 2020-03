Un Paese succube di Mosca e Pechino

In seguito a tutto ciò l’Italia è adesso diventata teatro di ben due operazioni mediatiche e geopolitiche, una della Cina, l’altra della Russia che ovviamente hanno come tramite il nostro straordinario ministro degli Esteri Di Maio.

Il nostro governo è caratterizzato in questo momento quindi da una duplice subalternità, una nei confronti di Pechino, l’altra nei confronti di Mosca. Di tutto questo pasticcio il ministro degli Esteri Di Maio è l’officiante, mentre il Pd è assolutamente inesistente copiare e inviare a Dimaio e a Zingaretti seg.del PD. In un altro Paese normale questo governo di Incompetenti avrebbe chiesto scusa in ginocchio e rassegnato le dimissioni.

In finale questo comportamento dell’attuale governo, o di questo e quel ministro, riflette sostanzialmente quella che è la (sotto) cultura generale dall’inizio dei tempi. Certo, quello che colpisce di più e’ il metodo demenziale e peracottaro, di una sciatteria unica, per una classe dirigente. Mi chiedo se questi individui si rendano conto che tutte le ripercussioni ricadranno sui cittadini. Prima o poi. E senza se e senza ma. E mi chiedo pure. .” ma cosa ne pensano gl’ Italiani di questa vergogna internazionale? “.

Se Draghi ha parlato ieri e’ per dare un chiaro messaggio alla Merkel ed ai cosi’ detti Falchi del Nord…. e piaccia o no, un chiaro sostegno all’operato del Governo. Nell’attuale situazione ci sono tre attori : la popolazione che desidera un ritorno alla normalita’, la politica che governa la situazione delle persone e sopratutto dell’economia e la sanita’ che governa e monitorizza la malattia. I comportamenti umani non sono prevedibili come formule matematiche. Non sono decifrabili ne’ deducibili da un teorema. Dunque non bisogna usare il sapere ma la saggezza ovvero il buon senso che decide di volta in volta cosa e’ meglio e cosa e’ peggio fare. Ed in questo ambito in questa situazione non prevdedibile ed inimmaginabile si sta muovendo il Governo. Ci posso essere stati errori ma le cose buone e tempestive si sono fatte. Per quanto riguarda la Cina e la Russia forse non risolveranno i problemi del Paese ma in questo moneto ci stanno aiutando piu’ e meglio di altri. Non e’ poco. Con il non risolto problema della immigrazione questo del corona virus sara’ la pietra tombale della UE.

