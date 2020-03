E’ così lo dice la scienza, la medicina. Bisogna oltre che impedire la propagazione del virus, cominciare a trovare il modo come mettere in moto l’economia per evitare che si trasformi in crisi economica irreversibile. Niente contro i provvedimenti adottati da Conte , ma bisognerebbe che lo stesso sia sostenuto da un professionista capace Mario Draghi coinvolgendolo nel governo. Una persona competente e autorevole come Draghi sarebbe una risorsa necessaria per aiutare il Governo a risolvere i problemi economici per mettere in moto lo sviluppo e la crescita del Paese! Ció che dice Draghi deve spingerci a fare subito un intervento forte prima di Pasqua. Dobbiamo riaprire piano piano le aziende e aiutare tutti quelli che hanno problemi di liquidità, altrimenti avremo problemi di ordine pubblico oggi e una disoccupazione mostruosa domani.

Spero che non si stia sottovalutando il problema che ci sono migliaia e migliaia di famiglie che non hanno risorse per mangiare. Il governo, non voglio dare giudizi in questo momento, deve attuare da ieri una caduta sulle singole famiglie di denaro liquido, tramite carte assicurate postali o bancarie, altrimenti rischiamo la pace sociale. Inutile dire …vedremo, faremo, stiamo preparando….e così via

Va fatto subito: peraltro tranne i pensionati ( il mio caso), o dipendenti pubblici che hanno assicurato lo stipendio almeno fino a maggio, tutti quelli che non hanno queste sicurezze, come si pensa che sopravvivano? Temo possa come al solito scapparci qualche caso grave, prima di prendere provvedimenti. Qualcuno o tanti, non mi interessa, se ne approfitterà, come consuetudine, ma questo non giustifica non fare niente; ci sara modo e tempi per scovare i furbi. Ora pensiamo alla sopravvivenza.

Oggi, tra conti papetari e bibitari, siamo messi peggio di prima. Spero che un po di memoria farebbe bene alla salute. Draghi ha dimostrato grande competenza, cosa che manca a tantissimi… Fate voi e gli altri pagheranno per le colpe dei fanfaroni. Tante aziende questa settimana hanno presentato le domande al prefetto per tenere aperto.Quindi non fateli chiudere se hanno resistito fino a oggi non si sa se dopo potranno riaprire .Intervenite subito!!!

PS:Credo che a molti non sia chiaro come funziona il sistema economico nel nostro paese .Le grandi medie e piccole industrie i commercianti gli artigiani i lavoratori autonomi i professionisti danno lavoro a buona parte degli italiani pagano tasse e tributi e contributi e lo stesso fanno i loro dipendenti muovono l’economia e mantengono l’intero sistema paese .Sulle loro spalle lo Stato paga tutto l’apparato pubblico la sanità gli stipendi anche dei parlamentari e anche quelli del reddito di cittadinanza .In Italia ci sono più di 5 milioni di partite Iva che mantengono il paese perché ricordiamoci che lo Stato non stampa moneta. Giusto per dare una idea della dimensione del fenomeno solo il settore nautico ha un movimento di 52 miliardi di euro cioè le due manovre di Conte di cui una non ancora uscita .Nella prima manovra per quelle partite Iva sapete che cosa è stato previsto? nulla zero solo i dipendenti in cassa integrazione .Ora deve essere chiaro un concetto se le imprese chiudono se alcune vanno all’estero se i commercianti chiudono per sempre le serrande il paese è saltato finito morto .Quindi il tempo delle chiacchiere è finito .Un modello di autocertificazione è stato fatto quattro volte e la Svizzera con un solo atto ha creato subito il finanziamento alle imprese : apertura di credito a tasso 0 garantito dallo.Stato di 5000mila Franchi per ogni impresa come primo atto

