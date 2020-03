UNA PROFONDA RECESSIONE È INEVITABILE.Sono d’accordo, ma e’ il Governo Centrale che deve agire con forza e rapidita’ prendendo provvedimenti volti a tutelare sia la salute che le finanze di ogni cittadino. Quando siamo morti, sia di fame che di virus, ci serve solo una sepoltura.In questo periodo storico, come dimostrato, neanche a quella possiamo ambire.

LA DOMANDA CHE NESSUNO FA.

Ho una domanda estremamente semplice da porre, e senza alcun intento polemico. Se in Italia siamo tutti d’accordo che servano emissioni comuni di debito Ue (che si chiamino “Eurobond”, “Coronabond” o in qualsiasi altro modo, per offrire una rete di sicurezza non tanto per le prossime due settimane, ma per i prossimi mesi), al momento quale altro organismo/istituzione Ue può emettere debito comune a parte il MES? (Se escludiamo la Bei che mobiliterebbe – dato il capitale – risorse troppo esigue).

Poi facciamo tutti insieme la battaglia politica sulle “condizionalita’”. Ma prima, giusto per chiarezza, vorrei una risposta a questa domanda.

No perché se alla fine basta cambiare nome al Mes (perché per chi confonde la politica col marketing è un brand troppo bruciato) è meglio che ce lo diciamo subito, così almeno risparmiamo tempo.

