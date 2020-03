LIBERE VOLPI IN LIBERO POLLAIO.

Hai voglia di sforzarti non solo di non fare il superiore, ma neanche di non darne l’impressione. Ma quelli di destra fanno di tutto per scendere a livelli così bassi, che è impossibile scendere più giù di loro.

E non parlo dei poveri disgraziati coltivati nell’ignoranza e nutriti a fandonie che ripetono a pappagallo, ma appena gratti un po’ non sanno neanche spiegarti le ragioni di quello che dicono. Cervelli ammuffiti, ai quali, se fai notare l’orrore del Truce, il quale meno di un mese fa arringava le masse plaudenti sostenendo che bisognasse tenere tutto aperto e andare in giro come se niente fosse, ti insultano parlando di Stalin o della balla del nord che darebbe da mangiare a tutto il resto d’Italia. Anime morte.

Parlo dei capi di stato o di governo leader mondiali del mazionalsovranismo, come Trump o Johnson.

Il primo sosteneva, solo tre settimane fa, che gli Usa non correvano alcun pericolo e quindi non si dovesse fare niente di eccezionale. Oggi si ritrova con più infettati della Cina. In Cina hanno truccato i numeri e ritardato a dare l’allarme? E lui, che sarebbe stato in tempo, perché ha ignorato l’allarme conclamato? E perché ora, dopo avere insultato la Cina, fa marcia indietro e telefona a Xi chiedendo di collaborare? Trump è un pallone gonfiato, irresponsabile, decisamente inadatto al ruolo che gli è stato affidato da un elettorato che non ha saputo badare ai propri interessi di base. Come quello della sanità per tutti, sempre osteggiata dai Repubblicani.

Il secondo ha esordito, spavaldo e beffardo nei confronti dei Paesi colpiti per primi, dicendo che nell’UK non si sarebbero prese misure straordinarie e limitative delle libertà individuali dei cittadini di SM Britannica. Al massimo raccomandava di abituarsi all’idea di perdere qualche caro. Poi la marcia precipitosa ad adeguarsi, con ritardo “ultracinese”, alle misure restrittive. Per confermare la sua tesi sbagliata andava in giro stringendo mani a tutti e ora è risultato contaminato. Ma la vera infezione è quella che ha in testa e che adesso pagano i suoi concittadini. Un vero, tragico clown scriteriato, che il consenso di un popolo sfibrato ha mandato al potere.

La verità è che i leader nazionalsovranisti di tutto il mondo non hanno capito niente della realtà che li circonda e hanno il consenso dei minus habens come loro. Bugiardi e imbroglioni, campano sulle spalle degli ignoranti che vivono come libere galline in un libero pollaio dove loro scorrazzano come libere volpi.

E adesso patrioti a tempo perso, dato che insistete perché vi si dia ragione, parlatemi di Stalin e dei magnifici pollai sovranisti del nord.

