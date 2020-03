Post Crudo. MA CHI SI SENTE TIRATO IN BALLO E OFFESO DICO! LA VERITÀ OFFENDE.

Lavoro nero e criminalità…. oggi paghiamo il conto di chi ha derubato lo stato e noi tutti per il proprio e unico interesse….. dispiace che tra quelli vi sia chi non ha potuto fare altrimenti… anche se tanti volendo ce l’hanno fatta…. ed è per questo che non giustifico nessuno. Ultima busta paga, ultima fattura… ultimo documento che attesta un qualsiasi reddito o pagamento di tasse legato ad esso….. allora puoi protestare…. altrimenti sei da annoverare purtroppo tra la cerchia degli evasori e adesso tra quella dei delinquenti.

… io vengo dal sud e con il mio pezzo di carta mi sono messo lo zaino in spalla per evitare di essere tra loro…. i miei genitori prima e i miei fratelli poi coi loro mezzi si sono fatti il culo e hanno dei posti dignitosi…. chi fa le pulizie… chi lavora in azienda metalmeccanica… chi pur laureata con lode ha aperto una pizzeria…. tutte persone che potevano fare altrimenti ma hanno scelta la strada più difficile e hanno sempre pagato le tasse e dovrebbero essere penalizzati da chi ha preso la strada più facile e ha avuto negli anni una marea di aiuti perché per lo Stato erano dei poveri? stiamo scherzando? Ogni abitante del nostro Paese potrebbe fare esempi di intere famiglie che lucrano in questo modo. Si aiutino i veri bisognosi, i veri poveri, quelli che non hanno mai rubato soldi (allo Stato e agli altri cittadini onesti)

