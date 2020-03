RENZI: Le mie considerazioni di ieri hanno aperto una discussione molto seria e accesa, specie tra chi ha fatto la fatica di leggere o ascoltare e non si è fermato al pregiudizio. Tutto il mondo politico si è scatenato contro i concetti che ho espresso: interessante, vedrete che tra qualche giorno cambieranno posizione e diranno tutti insieme ciò che stiamo dicendo da soli noi oggi. C’è un’emergenza sanitaria devastante, certo. Ma sullo sfondo c’è un’emergenza economica che si combatte ripartendo in sicurezza con i posti di lavoro, non allargando il reddito di cittadinanza. Chi fa politica ha il compito di costruire il dopo, non può solo commentare il presente. E il dopo va pensato adesso: altrimenti si rincorrono gli eventi senza prevenirli. Siamo abituati agli attacchi, il tempo sarà galantuomo anche stavolta.

Cerchiamo di essere franchi. Chiarito che dovremo convivere per un lungo tempo, c’è bisogno di capire il “come”. È chiaro che la ripartenza deve essere scaglionata, e senza ripetere gli errori fatti nella chiusura, con la confusione delle conferenze stampa, le polemiche sui codici, le dirette facebook stile Grande Fratello, etc. Ma non voglio alimentare tensioni adesso. Dico che è il momento di fare un’operazione verità e di dire anche cose spiacevoli.

Non sto indicando una data. Sto dicendo che è arrivato il momento di ragionare su come riaprire. I leader devono guidare, non inseguire, non sono dei follower. Altrimenti la politica diventa populismo e si seguono solo i sondaggi. E allora è un discorso di verità quello che io faccio. Con il Covid-19 siamo chiamati a convivere per un anno, forse due, questo non lo dice nessuno. Dobbiamo attendere il vaccino. Immaginiamo di stare chiusi in casa con la gente che fa la fame o troviamo un modo per gestire questa fase? Possibile che nessuno comprenda la drammatica importanza di questa domanda? Possibile che si debba minimizzare questo problema così grave? Pensiamo che piano piano bisogna riaprire anche le scuole. Bisogna fare l’esame del sangue a tutti i nostri studenti o almeno il test sierologico. Potremmo scoprire che molti dei nostri figli hanno già contratto il virus Covid che nei ragazzi sotto i 20 anni nella quasi totalità dei casi non dà sintomi. Fatti gli esami medici, dobbiamo pensare di riaprire gradualmente le scuole magari iniziando da chi deve fare la maturità o l’esame di terza media. Naturalmente con tutte le verifiche sanitarie del caso. Matteo Renzi

PS:Ma tutto questo odio verso Renzi da dove vi viene? ha fatto un ragionamento, di buon senso. Chi ha riassunto con ‘Renzi afferma ‘riapriamo tutto e subito’ è intellettualmente disonesto, lui non dice questo.Ricordo che anche sul tema dell’alleanza M5s-Pd, Renzi fu il primo ad uscire allo scoperto. Andò a finire come disse lui.COSA C’È di SBAGLIATO NEL PORSI QUESTA QUESTIONE? Possiamo stare due anni chiusi in casa?

Chi fa politica ha il compito di costruire il dopo, non può solo commentare il presente. E il dopo va pensato adesso: altrimenti si rincorrono gli eventi senza prevenirli. Siamo abituati agli attacchi, il tempo sarà galantuomo anche stavolta.

