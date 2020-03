Gli scienziati zittiscono Renzi: “Una follia riaprire ora” Burioni, Lopalco, Pregliasco, Rezza, Cartabellotta. Tutti contro la proposta dell’ex premier di far ripartire gradualmente il Paese. La replica: “Compito della politica è indicare la via. Non possiamo stare chiusi in casa ad aspettare il vaccino”>>

La Fake News, è la distorsione della dichiarazione di Renzi, che ha posto un problema reale e non ha affermato di dover cessare ora l’isolamento casalingo, ma appena le condizioni lo permetteranno. Il ragionamento è realistico, il conflitto tra i tempi in cui sarà verosimilmente a disposizione un vaccino, dall’efficacia testata e quelli per limitare una profonda recessione globale,è un problema reale, di cui dobbiamo trovare, la soluzione migliore.Certo la quadratura di questo problema è complessa e non facile, ma in onestà, nessuno può negare che si tratti di un problema serio e reale.

Non è nascondendo la testa sotto la sabbia che si trovano le soluzioni più opportune: evidenziare i problemi reali, è la condizione necessaria, per trovare loro una soluzione, equilibrata tra salvaguardia della salute e necessità per tutti della dignità di un lavoro.

Renzi al solito, viene presentato come cinico folle, ma regolarmente, pone i problemi veri, che gli altri prima negano, poi accettano la loro valenza reale e prospettano soluzioni che si rivelano: improvvisate, tardive ed insufficienti.

In politica navigare a vista, è la gestione della crisi, non avendo la capacità di governarla.

Siamo tutti in casa, non solo oggi che è domenica, se intendiamo scandalizzarci, facciamolo almeno con serietà: un problema serio e fondamentale per capirlo, richiede almeno lo sforzo di leggere l’intervista e non fermarsi a leggere il “catenaccio” ad effetto!

Renzi ha fatto una proposta. Pensare ad una ripartenza graduale In alcuni settori.Invece di trattarlo come un untore di manzoniana memoria, si cerchi di valutarla nelle sedi opportune e se ne studi l’eventuale fattibilità. La cosa peggiore sarebbe dargli addosso e poi metterla in pratica come se la proposta fosse caduta dalle nuvole.La stessa “cazzata ” l’ha detta Conte : da lunedì inizieremo a parlare delle riaperture.Ma non era Renzi il cazzaro?

Non sto indicando una data. Sto dicendo che è arrivato il momento di ragionare su come riaprire. I leader devono guidare, non inseguire, non sono dei follower. Altrimenti la politica diventa populismo e si seguono solo i sondaggi. E allora è un discorso di verità quello che io faccio. Con il Covid-19 siamo chiamati a convivere per un anno, forse due, questo non lo dice nessuno. Dobbiamo attendere il vaccino. Immaginiamo di stare chiusi in casa con la gente che fa la fame o troviamo un modo per gestire questa fase? Possibile che nessuno comprenda la drammatica importanza di questa domanda? Possibile che si debba minimizzare questo problema così grave? MATTEO RENZI

