I Verdi tedeschi sfidano il muro di Berlino e sostengono l’Italia

Che l’Italia non fosse sola nella battaglia sociale ed economica imposta improvvisamente dal dilagare della pandemia da COVID-19 era cosa nota. L’elemento di novità – a dire il vero non per noi Verdi – è che, anche nella Germania dei tanti NO, si è alzata una voce solida che sfida il muro del Governo tedesco e fa della solidarietà senza confini e condizioni il suo cavallo di battaglia: è quella di Bündnis 90/Die Grünen, i nostri “fratelli” Verdi tedeschi.

In particolare, Ska Keller, nostra candidata alla presidenza alle elezioni europee dello scorso anno e attualmente co-presidente del gruppo dei Verdi nel Parlamento Europeo, ha commentato l’esito del vertice di ieri in videoconferenza tra i capi di Stato e di governo dell’UE, che avrebbe dovuto trovare un accordo sulle misure economiche necessarie a contrastare la crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, ma che si è concluso con un rinvio di 14 giorni a causa delle divisioni tra i Paesi membri.

Dare altre due settimane all’Eurogruppo per trovare una soluzione alla crisi è troppo. Serve un accordo tra i governi dell’UE il più presto possibile su una serie di misure concrete, come l’apertura delle risorse del MES agli Stati che ne hanno bisogno. Nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria senza precedenti, è vergognoso che i Governi europei non siano stati in grado di convergere neppure su misure basilari di politica economica per aiutare chi ha bisogno e per alleviare le ricadute economiche di questa crisi. I ringraziamenti e la gratitudine non bastano. I Verdi chiedono aiuto finanziario alle persone che hanno perso il loro reddito e, attraverso i “coronabond”, di garantire la stabilità dei Paesi dell’Unione Europea. Questi tempi straordinari non possono essere un pretesto per minare i controlli e gli equilibri. La Commissione deve andare avanti con la sua risposta attiva alla crisi, trovare una strategia di uscita sostenibile e un piano per la ripresa che sostenga i lavoratori in prima linea, mitighi la pressione sui nostri sistemi sanitari e attutisca il colpo sull’economia nel medio-lungo termine.

I Verdi tedeschi contestano con nettezza la linea Merkel sugli eurobond.

Con il suo grossolano NO agli Eurobond, il governo tedesco calpesta l’idea europea quando proprio nei Paesi più colpiti dal virus la gente ha bisogno di percepire l’Europa.

Ha affermato l’europarlamentare Sven Giegold che solo pochi giorni fa, insieme ad altri Verdi tedeschi del Bundestag, aveva chiesto chiesto alla KfW, la banca pubblica tedesca, di sostenere l’Italia nella lotta contro il COVID-19 con un prestito del valore di un miliardo a sostegno delle piccole e medie imprese.

