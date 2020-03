Il problema non è quello che ha detto Renzi. È che lo ha detto Renzi.

Bisogna dire la verità agli italiani: con il virus dovremo convivere per mesi e mesi. Per questo adesso bisogna riaprire gradualmente fabbriche e poi anche le scuole.”

IO STO CON #Draghi e #MatteoRenzi

RENZI! Ho parlato molto di economia. Perché sono un politico e il mio dovere è quello di dire prima che cosa sta per accadere. Di capirlo per tempo. Altrimenti saltiamo in aria. Ma anche io come tutti ho il cuore straziato per le immagini di queste ore. Soprattutto per gli anziani che muoiono.

Lo dico con parole non mie, ma con parole di un medico su Facebook.

“Ci sono tante storie umane. Ma dopo il giro di oggi questa mi ha colpito particolarmente. Una coppia di anziani entrambi ricoverati. Lei mi chiede come sta lui. Lui mi chiede come sta lei. Lei si preoccupa di come potrebbe sopravvivere lui senza di lei. Lui ha il terrore di perdere lei. Lei con una laurea scientifica alle spalle quando le donne scienziato non andavano di moda, al massimo erano segretarie. Lui che la venera. Lei che lo guida. Sono a 20 metri di distanza l’uno dall’altra. Ma non si possono vedere. Si scrivono messaggi dal telefono. Lui ha paura che lei gli menta per rassicurarlo. Lei mente per rassicurarlo. Lei dice che tutto sommato a 85 anni va bene cosi. Che ci sta. Che è pronta. Lui dice che se muore lei si lascerà morire. Una vita assieme, divisi da 25 passi. Io torno a casa, loro continuano a lottare. Lei per lui. Lui in funzione di lei: l’amore ai tempi del COVID”.

Mi colpiscono queste parole. Mi immagino a pensare che bella storia d’amore e di vita sia questa.

Poi capisco che quel dottore lo conosco, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto anni fa l’esperienza scout.

E mi sembra di capire che quelle due persone, quella coppia senza nomi, sono due persone meravigliose che conosco molto bene. Improvvisamente do dei nomi a questa storia. Sono persone care, a cui voglio un mondo di bene. E lei è davvero una donna straordinaria.

Mi vengono le lacrime agli occhi.

Scusatemi se sono spesso costretto a parlare di politica e non di emozioni. Ma il mio compito oggi è dare un piccolo contributo a uscire dalla terribile crisi economica che è davanti a noi se non ci muoviamo presto. I populisti possono inseguire gli eventi, i politici devono prevedere e anticiparli. E dunque se non ripartiamo adesso, l’Italia uscirà a brandelli da questa crisi. Ecco perché dico: gradualmente riapriamo. Tuttavia non siamo robot. E questo post mi fa pensare a quanto sia grande e terribile la vicenda umana che stiamo vivendo.

Di fronte alla crescente emergenza sociale causata dallo stop alle attività lavorative per il #coronavirus, c’è bisogno di una risposta concreta e immediata dello Stato a sostegno della famiglie: distribuire #buonipasto

e #buonispesa, per un limitato periodo di tempo, attraverso i comuni, ai nuclei familiari in difficoltà e alle persone che vivono al limite o al di sotto della soglia di povertà.

Non nascondiamoci la realtà: molti italiani hanno rapidamente consumato le poche risorse economiche disponibili e di fronte allo stop dell’attività lavorativa non si trovano in condizione di affrontare le necessità fondamentali.

Cresce purtroppo il numero di nostri concittadini che hanno perso ogni forma di reddito da lavoro dipendente, autonomo o artigiano, oppure quel poco che riuscivano a garantirsi con lavori precari o saltuari. Gli episodi registrati a Bari, Palermo e Napoli sono più di un campanello d’allarme che in alcun modo devono essere sottovalutati.

Anche perché è concreto e serio il rischio che si estendano alle altre regioni, alle periferie delle nostre città come nei piccoli centri.

Alla vigilia dei nuovi provvedimenti sulle misure di chiusura delle attività non indispensabili e del distanziamento sociale per l’emergenza #coronavirus, bisogna dare un segnale concreto a tutti coloro che stanno pagando duramente questa condizione.

Lo Stato è in prima linea al loro fianco e provvede a garantire il sostentamento minimo per superare questo drammatico momento. Solo così potremo disinnescare pericolosissime dinamiche sociali dietro le quali avrebbe gioco facile anche l’inserimento di componenti del crimine organizzato.

