La cecità ai tempi del Covid19. Che ché se ne dica, non è Renzi ad essere antipatico, ma troppi i politici che cercando di apparire simpatici, raccontano favole affascinanti, quanto inverosimili.

GRANDE MATTEO OGGI TUTTI A PARLARE DELLA STRATEGIA DI RIAPERTURA

La cecità ai tempi del Covid19. Quello detto dal senatore Renzi , prima deriso, poi condiviso sempre da più persone ,incominciano a chiederselo anche i giornali.La sua provocazione è solo un anticipare gli eventi, gli accadimenti per meglio governarli, va bene il pensiero legato al superamento sanitario del picco del Covid19, quando ciò avverrà, perché, ci sara da chiedersi ed ora? “Il punto centrale é l’assoluta cecità politica senza una futura visione a due mesi da oggi , che nessuno sta pensando di affrontare contestualmente al covid19.

Ci possiamo salvare dal virus , ma cerchiamo di non morire di fame” #MatteoRenzi come suo solito lancia una #provocazione, che mira a destare una classe dirigente sopita e rassegnata senza idea sul dopo , che è già tardi oggi.Non é un problema Renzi si, Renzi no, ce ne puo’ fregar di meno in questo momento di Renzi , ma é l’invito alla riflessione che io voglio cogliere, l’invito ad una riflessione seria #centrale per il futuro del nostro paese.

Il 3% il 2%o il 15% Italia Viva non mi interessa, smettiamola e riflettiamo sul fatto che se tra un mese non si rimette in moto il sistema di piccole e medie imprese, le aziende di vari settori, le fabbriche e le altre attività #strategicoindustriali, a collassare sara’ l’intero paese , e a fallire sara’ l’intero sistema economico, quello che produce ricchezza che ci dà da vivere, da mangiare.

Quanto resterà in piedi di tutto questo se non aggrediamo il tempo?Questo significa essere #riformisti caro , la decrescita e le imbecillita’ lasciamola a #Grillo e ai suoi proseliti , ha ime’ ancora #tanti.

Che ché se ne dica, non è Renzi ad essere antipatico, ma troppi i politici che cercando di apparire simpatici, raccontano favole affascinanti, quanto inverosimili. Questo perché una delle prove, di essere un galantuomo, è pronunciare quattro piccole parole (che però pesano come macigni):”I) Scusate II) Mi III) Sono IV) Sbagliato!”

Per i politici di professione, l’auto sconfessione è rara più di una balena bianca.

Ma anche se più difficile da comprendere, anche per la maggioranza degli elettori è un’ardua montagna da scalare.

Per fortuna, nella scarna élite dei galantuomini, vi è il tempo, non sempre è puntuale, come si auspicherebbe, ma alla fine arriva sempre!

