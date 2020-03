NON PRENDIAMO PER IL CULO GLI ITALIANI.COLLABORARE NON DENIGRARE.

Oggi siamo innanzitutto chiamati a mettere in campo tutte le nostre energie per l’emergenza sanitaria: combattere la diffusione dell’epidemia, curare i malati, dare supporto e risorse a medici e infermieri nello straordinario lavoro che fanno ogni giorno e sostenere chi è impegnato nel lavoro al servizio di tutti.

Dobbiamo dare risposte alle famiglie, sollievo ai professionisti e alle imprese in un momento che per molti è privo di entrate, a fronte di costi che continuano a correre.

Ma dobbiamo adesso fare un passo avanti. Quello che accade oggi sappiamo e’ l’esito dei nostri comportamenti di almeno due settimane fa, allo stesso modo le nostre decisioni oggi daranno frutto tra due settimane. Non domani. Non possiamo permetterci di ragionare solo al presente. Dobbiamo anche progettare il futuro. Per questo, le Istituzioni hanno la responsabilità di programmare e organizzare cosa bisogna fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per uscire dalla crisi. Valeva ieri, quando dicevamo che bisognava chiudere tutto per limitare il contagio (nel fastidio di chi non voleva grandi limitazioni), vale oggi, quando diciamo che bisogna pensare come riaprire, come riavviare la scuola, come far ripartire le fabbriche. Il Paese vuole ritornare alla normalità ma dovrà essere una normalità riorganizzata sulla base delle indicazioni scientifiche e mediche, in modo graduale e diversificato a seconda delle aree geografiche.

In fondo anche la politica si divide non solo tra populisti e riformisti ma anche tra #leader e #follower, tra chi ha l’ambizione di provare ad indicare una strada per uscire dall’emergenza e chi si accontenta di inseguirla e rimanere a galla. Noi pensiamo che la nostra responsabilità sia quella di offrire all’Italia, già oggi, una prospettiva di futuro nelle scelte che dobbiamo fare per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ma anche per offrire loro un cammino percorribile, da affrontare nel tempo che ci attende.

Noi vogliamo un domani che sia migliore di oggi. Per fare questo, è l’oggi che esige la nostra responsabilità di prevedere, di scegliere, di progettare. Noi di ITALIA VIVA vogliamo essere leader POLITICI che accompagnano il Paese a questo futuro migliore, non follower che inseguono un presente che ci ingabbia.Ai comuni non vengono dati 4,3 miliardi, ma 400 (sacrosanti) milioni per l’emergenza alimentare.

ESEMPIO! I 4,3 mld che il Conte sta divulgando sono la rata di trasferimenti annuali ordinari (=Fondo di Solidarietà Comunale), che quest’anno viene erogata con un po’ di anticipo rispetto al solito (e anche questa è un’iniziativa giusta e utile).

Mentre scrivo, mi sento persino in colpa. Perché qualche fesso potrebbe pensare che sia un post di critica. Ma ovviamente non lo è.

Il punto è questo : cedere alla propaganda (anche quando ti produrrebbe vantaggio, come in questo caso) non è mai una buona idea, per almeno due ragioni:

1) se avalli l’idea che sono stati dati 4,3 miliardi di nuove risorse ai comuni, generi aspettative: e siccome quelle aspettative non potranno essere mantenute dai sindaci (ai quali sono stati dati 400 mln in più, e non 4,3 miliardi), questo presto o tardi crea un cortocircuito che ti torna addosso. E ti fa male.

2) sarò vecchio stampo, e pure un po’ noioso. Ma penso non sia mai una buona idea dire (o avallare) un’informazione non precisa. Perché ne va della credibilità di chi la dice (o la avalla), e perché contribuisce a rendere il dibattito pubblico una cloaca in cui non conta quello che è, ma quello che viene comunicato. E questo, alla lunga, ammazza una democrazia. Ma questo me lo avete già sentito ripetere tante volte, in questi anni.

Ps. Non mi riferisco alla conferenza stampa del presidente Conte e del ministro Gualtieri di ieri stasera, in cui le informazioni sono state riportate correttamente.

