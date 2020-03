“O eurobonds, o morte”.Ho capito una cosa. Se sul pacchetto d’aiuti non c’è scritto “eurobond”, non va bene a molti.

Non vanno bene i 220 mld di Euro che la Banca Centrale Europea ha già destinato a comprare titoli di stato italiani, si, questa è la quota per l’Italia.

Non va nemmeno bene la sospensione (penso sine die) del patto di stabilità, ovvero il “pemesso all’Italia” di fare più debiti della soglia del 3%, l’obbligo piuttosto solo morale, di pianificare almeno il rientro dei soldi presi in prestito dai mercati internazionali.

Ora, l’Italia, i soldi “permessi”, messi a disposizione dalla Bce, non li ha nemmeno stampati, presi, oppure già spesi.

Finora stiamo anche pienamente nel campo delle ipotesi.

Ma da giorni si scatena la campagna degli eurobonds.

Non va bene nulla, tranne gli eurobonds.

Mentre, a parer mio, sarebbe molto più importante mettersi subito d’accordo sulla strategia comune di salute, misure, indagini epidemiologiche, collaborazioni degli istituti di ricerca.

Ora, per affrontare delle crisi di finanziamento per alcuni stati, crisi del tipo 2008/9, l’Ue si è dato dopo lunghe trattative uno strumento finanziario, il Mes. Il Mes è uno strumento finanziario dell’Unione, pensato e ideato dai 19 Paesi dell’Euro.

Ci vuole una bella dose di malvagità e disonestà intellettuale, purtroppo largamente distribuita per vederne appunto uno strumento di “sottomissione”, come vuole la propaganda anti-europea.

Invece è uno strumento solidale, perché si decide all’unisono su soldi che invece sono stati messi dai singoli paesi in base alla loro forza economica. Un voto per ogni paese, ma soldi in base alla ricchezza nazionale. Un vero atto solidale. La vituperata Germania ci mette 27% ma ha un voto uguale al Malta.

Questo Mes avrebbe ora più di 400 mld da mettere in campo, ma questo non va bene, perché chiede in buona sostanza una sola cosa, come “condizionalità”; che il ricevente del prestito preso sui mercati (!!) ma garantito dal Mes e da tutti in forma solidale (ovvero la Germania “rischierebbe più di tutti, perché il suo tripo A del rating è anche del fondo Mes) si dichiari disposto a rimborsare un giorno, magari a babbo morto, l’aiuto ricevuto e che sia, in modo molto soft, firma che è anche capace di farlo.

Sarebbe uno strumento esistente, pronto. E la sua potenza di fuoco sarebbe essenzialmente destinato all’Italia, perché la Germania, con i conti statali a posto, NON ne ha bisogno, fà da solo, 156 mld di intervento diretto e 550 mld di garanzie, perché ha risparmiato in anni buoni per avere in anni bui. Tutti i soldi tedeschi messi nel Mes, la sua quota Bce e soprattutto la forza sui mercati a garantire al Mes il rating meno costoso sono a vantaggio di chi ne ha bisogno, specie dell’Italia. Altro che “lasciati soli”. Capisco la paura, ma non cadete nella trappola della propaganda becera.

Senza lo scudo della Bce dietro al quale c’è la forza economica e finanziaria della Germania l’Italia sarebbe già ora in default, con tutto quello che significherebbe.

Per venire incontro al desiderio dell’Italia e della Spagna (Macron non ne avrebbe bisogno, ma deve regolare un conto personale con la Merkel) l’idea dell’ultimo momento sarebbe però anche l’uso della Banca Europea di Investimenti, Bei, che a sua volta sarebbe finanziato dal Mes. Una specie di “escamotage”, ma utile ai paesi che hanno bisogno di uno scudo molto forte, come l’Italia.

E se volete sapere del perché dei “dubbi” di qualcuno rispetto ad una condivisione illimata del debito “Coronavirus”, perché non guardate al caso “Alitalia”? Un’azienda decotta e fallita per antonomasia viene salvata sotto mentite spoglie, infilata nell’emergenza del Virus. Tutte le linee aeree del mondo sono a terra, che bisogno c’era di procedere nel decreto rifarsene una linea “di bandiera” di 25 aerei? Per collegare Linate a Orio al Serio? Questo è purtroppo un esempio di politica “vecchia”.

Ora va salvato l’Italia, il paese. Siamo tutti d’accordo.

E certamente a Berlino faranno di tutto per mobilitare altri, ulteriori fondi, oltre a quelli gia messi in campo.

Una piccola presa di coscienza da parte governativa a Roma però non guasterebbe per facilitare il compito della Merkel.

Qui si è fatta per decenni una politica come se un domani non esistesse, tante decine di miliardi anche sono stati spesi male anche per mandare in pensione medici con la famigerata quota 100 per richiamarli oggi d’emergenza per non parlare del RdC – che il difendo sempre come principio – ma messo in campo male.

Credo che tutte le persone con onestà intellettuale lo sanno.

Ripeto: ora non è il caso di fare la lista della spesa di clientelismo, malaspesa, bonus e regali vari, come se le casse fossero strapiene.

Oggi va salvato l’Italia.

Sono convinto che a Francoforte e Berlino lo si sappia benissimo e che metteranno in campo tutto il necessaio.

E ci si metterà a studiare tutte le soluzioni, perché una cosa a Roma non si dovrebbe dimenticare, l’Ue è fatta di 27 paesi e l’Euro di 19.

Non comanda nessuno, soprattutto quando si tratta di spendere il denaro garantito da tutti messi insieme., come lo è anche quello della Bce. Il “Bazooka” è un’arma europea a condivisione del rischio!

Chi oggi si impunta sui Eurobonds ha dimenticato che la Bce è garantita dai suo”azionisti”, in percentuale sempre Berlino al primo posto.

Bce, Mes, Bei, messi insieme, hanno una potenza di fuoco illimitata. Non basta?

E allora forse non si tratta della questione “Eurobonds”, ma di un tentativo di disarticolare l’Unione, con il pretesto degli “Eurobonds? A me, questo sospetto, è venuto.

“O eurobonds, o morte”.Ho capito una cosa. Se sul pacchetto d’aiuti non c’è scritto “eurobond”, non va bene a molti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo