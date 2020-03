Penso che siamo un paese ben strano, che si adonta di fronte al fatto che Renzi abbia detto una cosa ovvia E PREFERIAMO DARE ASCOLTO AL ALTRO MATTEO CHE A DIRE C…..NE E POCO.:Ma nonostante ciò bisogna cominciare a pensare come riaprire l’Italia dopo averla chiusa per circa un mese. Quelli che si adottano sono gli stessi che dicevano che il corona virus era poco più che un’influenza, che “Milano non si ferma” , che facevano gli aperitivi con i militanti, che hanno perso più di una settimana a imporre rigide norme di quarantena, sottovalutando il problema. Gli unici due che avevano avvertito ll pericolo erano stati Burioni e Renzi ovviamente presi di mira dal sistema politico mediatico.

E del tutto evidente che si tratta di aspettare la fine della quarantena e vedere i dati, ma il problema e che l’epidemia non si fermerà di colpo e avrà come tutte quelle che l’hanno preceduta una curva discendente più o meno rapida. Fino che non comincia a scendere tutti tappati, ma quando comincia bisogna attrezzarsi a una ripartenza a macchia di leopardo, convivendo col virus per non fare morire il paese, che non potrà vivere di aiuti e sovvenzioni per un anno.

Cari amici questi tempi segnati da più delle piaghe d’Egitto menzionate, riguarda tutto il pianeta nessuno escluso, benedetto, miracolato, ognuno può affidarsi al suo Dio ma poi è la razione, la ricerca, la scienza che aiutano concretamente l’Umanità; se il vaccino ci sarà magari l’avrà approntato un ateo non lo possiamo sapere. Ma seguiamo Matteo Renzi lui credente usa la ragione usa la concretezza usa ispirato dalla storia dal sapere dalla ricerca dall’impegno politico ogni soluzione approntabile ORA. Oggi siamo coinvolti dalle stalle alle stelle da chi sa a chi non sa e dice questo lo dice lei. Siamo ad un passo tra essere politici o diventare populisti senza certezza di risolvere la situazione. Rivedere nel passato riascoltare certi esperti: che se ti vaccini diventi gay o prendi il cancro o ingrassi le lobbies…tutto questo è smentito dalla storia oggi se ci sarà un vaccino e non lo assumiamo sarà far continuare le mille piaghe che stiamo iniziando a capire sulla nostra pelle sulla nostra vita.

POI ALTRO VACINO ! Vanno sbloccati i cantieri, facendo lavorare le persone con il Piano Shock che è pronto da mesi. Le persone devono avere mascherine, distanze di sicurezza, controlli. Ma devono lavorare. Lo fanno le cassiere, devono farlo gli architetti e gli operai, i parlamentari e i tecnici.

Vanno salvate le piccole e medie imprese, dando liquidità.

Per tutto il 2020 vanno rinviate le scadenze fiscali, i mutui, i prestiti aziendali. Senza moduli burocratici, senza ghirigori amministrativi. Oppure lo Stato deve farsi carico di dare le garanzie alle banche perché le banche diano liquidità alle imprese. Direttamente. Qual è il tuo fatturato 2019? Bene io banca ti do in automatico liquidità fino al 50% di quel fatturato e me lo faccio garantire dallo Stato. Ma tu riparti e le imprese devono lavorare. Gli altri Paesi fanno così. Niente moduli.Ci sono alcuni settori che oggi possono partire.

Si pensi a tutto il settore dei lavori pubblici e degli investimenti con il Piano Shock.

Le scuole sono chiuse? Bene, autorizziamo lavori in emergenza per metterle in sicurezza. Adesso. Con procedure super semplificate. Nel mese di aprile possiamo spendere centinaia di milioni per rimettere a posto le nostre scuole consentendo ai ragazzi di vivere in posti più sicuri.

