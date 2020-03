PER LA CHIAREZZA

Quindi ci sarà un periodo di convivenza. Un anno? Due? Non lo sappiamo, dobbiamo seguire la scienza. È chiaro che non possiamo stare chiusi in casa per tutto questo tempo. Dobbiamo ripartire. Piano piano ma ripartire. Gradualmente, a macchia di leopardo. Ma siccome non avremo la normalità di prima per due anni, dovremo inventarci una nuova normalità.Dovremo abituarci a fare i controlli della febbre per andare al supermercato e a scuola o – un domani – al cinema e a teatro.

Dovremo gestire con cura la tecnologia e la privacy. Dovremo cambiare la vita nelle fabbriche e negli uffici.Ma se non ripartiamo ora moriremo di fame, non di Covid.E dunque bisogna ripartire. Con stili di vita diversi ma ripartire.

I giovani potranno uscire prima degli anziani. Brutto dirlo ma è così.Il Covid uccide molto più gli anziani che i giovani.Se hai più di 70 anni riacquisterai le tue libertà dopo i ragazzi di 20 anni.Scrivere queste cose fa male. Ma non scriverle significa disertare davanti al compito che ha un politico: indicare una via, non cercare solo il consenso.

ORA Dato che a molti piace perdere tempo a commentare senza conoscere, posto di seguito le parole di Renzi. Si può non essere d’accordo, ma non tranciare giudizi, come “vuole riaprire tutto e subito”, senza capire il contesto di cui parla. Un discorso di verità agli italiani.

Dice Renzi: “Oggi tanti parlano del PRIMA. Chi ha sbagliato? Quali ritardi? Quali errori? Penso che non serva discuterne adesso. Passata l’emergenza faremo una commissione parlamentare di inchiesta e chiariremo tutto ciò che c’è da chiarire. Ora c’è solo da aiutare chi sta in prima linea: più tamponi, più mascherine, più terapie intensive. E meno conferenze stampa o meno autocertificazioni. Diamo le protezioni ai nostri medici, agli infermieri, alle cassiere.

Troppi ritardi su mascherine e tamponi, non ci siamo mossi per tempo, non abbiamo previsto. Dobbiamo fare di più. Chi segnala qualche miglioramento possibile non sta facendo polemica, ma sta dando una mano. Insieme ce la faremo. Forza!

Sul DOPO qualcuno inizia a immaginare, scrivere, pensare. Lo ha fatto da par suo Alessandro Baricco, bellissimo. Io mi limito a dire che l’Italia ha tutte le caratteristiche per essere protagonista del DOPO. Perché dopo questa emergenza ci sarà un mondo nuovo, guidato da innovazione, sostenibilità, tecnologia. Ma dove i valori dell’umanesimo torneranno centrali. Come ho detto in Senato, dopo la Peste del 1348 a Firenze fiorì il Rinascimento.

Il punto però è il DURANTE.

Perché se conteniamo l’onda di piena di queste ore e aumentiamo la forza negli ospedali, avremo vinto una battaglia contro il COVID. Ma non la guerra. Perché per vincere la guerra occorre il VACCINO (Sì, il Vaccino, con buona pace dei tanti NoVax che ci hanno spiegato il mondo in questi anni, incompetenti e cialtroni). E il VACCINO purtroppo ha bisogno di tempo.

