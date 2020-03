PRESTITO EUROPEO PER ITALIA E SPAGNA Un progetto interessante. Meglio della rissa con Bruxelles.

L’idea non è mia, viene da più fonti e può essere ancora rielaborata, ma non è sbagliata. E serve a aggirare il no tedesco ai coronabond (che sarebbero poi i famosi eurobond). L’idea è semplice.Per uscire dalla crisi servirà fare nuovi debiti, ma Italia e Spagna sono già molto avanti. Troppo. Come si può fare? Si tratterebbe di lanciare un grande prestito garantito dall’Europa. I soldi così raccolti verrebbero donati a Italia e Spagna, che potrebbero così abbassare di colpo il proprio indebitamento. La restituzione, da parte di Italia e Spagna, potrebbe avvenire in tempi molto lunghi (20-30 anni) e tassi predeterminati molto bassi, quasi simbolici.

Non si tratta di una scemenza. È una strada percorribile. Meglio della rissa, del tutto inutile, con l’Europa.Poi, bisognerebbe liberarsi di Salvini e di altri balordi. Ma questo è davvero un problema nostro.

