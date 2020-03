SALVINI Ormai ha deragliato, minaccia tutti. Si sente Napoleone, ma è solo un piccolo travet della politica.

Oltre a tutti i problemi purtroppo ben noti, ne abbiamo uno specifico: Matteo Salvini. Il leader della Lega, fra pugni sul tavolo e minacce all’Europa è andato oltre la polemica politica. Ormai è una specie di variabile impazzita, capace di dire e fare qualsiasi cosa. Si atteggia a Napoleone, essendo soltanto un piccolo travet della politica. La verità è che non ha più una politica, finiti i barconi di immigrati. Allora strepita, urla, minaccia l’Europa, alla quale nello stesso tempo chiede soldi e aiuti. Ma lo fai nei suoi modi, che sono scomposti, villani, incivili.

Purtroppo, non si può fare quasi niente. È stato eletto e il sistema democratico va rispettato.Una cosa comunque si può fare: gli altri leader politici dovrebbero isolarlo, rifiutarsi di avere ulteriori contatti con lui. Questo è il momento del dialogo e della solidarietà internazionale non del “Faremo da soli”. Che cosa vuol fare da solo? Con la casse piene solo di debiti e una reputazione internazionale compromessa da tempo?

Salvini va allontanato dalla politica, esattamente come si allontana l’ubriacone che per caso ti arriva nel salotto di casa. Nessuno gli parli più e nessuno lo inviti in televisione. Ieri sera Formigli, con la sua infinita intervista a Salvini, ha commesso l’errore professionale della sua vita. Salvini non va intervistato, tanto non ha niente da dire, va dimenticato, collocato nel ripostiglio delle cianfrusaglie, insieme a scarpe rotte, maglioni scartati, scope consumate.

