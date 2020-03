UE: LA LUNGA TRATTATIVA.

In questo momento a Bruxelles si stanno mettendo le basi per la stipula di un nuovo trattato che sarà il collante per la rinascita di una nuova Europa.

Il trattato a cui mi riferisco è quello della SOLIDARIETÀ.

Se i valori dell’Unione non si evidenziano in questo momento difficile di lotta contro un male invisibile, quando lo si dovrebbe fare?

In ogni trattativa è vero che serve tempo, tempo utile per capire le varie proposte e studiare le convergenze, ma in questa fase non c’è tempo.

Occorre agire con IMMEDIATEZZA.

La politica, che è l’arte della negoziazione, del compromesso, deve raggiungere, al più presto, il massimo risultato utile pur con la consapevolezza che ciascuno degli attori deve fare delle concessioni ( anche se minime ).

All’Europa non è stata chiesta la mutualizzazione del debito nazionale a livello europeo, ma la mutualizzazione del rischio che stiamo vivendo tutti.

Le conseguenze del dopo COVID – 19 vanno affrontate non nei prossimi mesi, ma subito.

I cosiddetti ” coronabond ” ( debito condiviso ) sono stati chiesti da 9 Stati, Italia compresa.

È a causa dell’elevato debito che il nostro Paese non può permettersi quel piano di investimenti che sarebbe necessario per uscire dal guado della recessione provocata da COVID – 19 ( a condizione di un ulteriore indebolimento del ns sistema economico già più volte bistrattato ).

I leader dell’UE hanno evitato la rottura concordando una pausa di riflessione ( utile ) passando la palla all’eurogruppo che dovrà presentare nuove proposte.

Nell’ultimo incontro sembra riesploso l’egoismo europeo. Sono tornate le lotte tra nord e sud Europa.

L’Italia con il messaggio del Presidente MATTARELLA e la Francia con il Presidente MACRON hanno chiesto all’Europa SOLIDARIETÀ nel comune interesse, cosi come ha fatto pure la Spagna.

Sono sicuro che questi interventi ( di peso ) hanno fatto breccia sui rappresentanti degli altri Stati Europei.

Ora servono incontri ” riservati ” e continui, lontano dai riflettori dove si spera prevalga lo spirito comunitario.

È in gioco il futuro dell’Europa e nessuno si può permettere un passo falso ( bisogna dimenticare le parole ” inopportune e fuorvianti ” di qualche sovranista ).

La Germania lo sa che in un momento cosi delicato i contraccolpi per la stabilità dell’Eurozona ricadrebbero anche su di essa.

Oltre al fatto che si rischierebbe di gettare le basi di una nuova Brexit, scenario che preoccupa pure la Germania.

In questa trattativa sono stati fatti passi avanti:

– il patto di stabilità è stato congelato;

– gli aiuti di Stato sono stati elevati ai massimi;

– i fondi Europei sono a disposizione;

– la BEI spingerà la liquidità soprattutto per le imprese.

Ma tutto ciò non basta ancora.

ORA SERVA ALTRO, SERVE MOLTO DI PIÙ.

Serve la firma di quello che io chiamo TRATTATO DI SOLIDARIETÀ.

Sono ottimista su questo.

In Italia, adesso, con l’aiuto e le indicazioni della COMUNITÀ SCIENTIFICA dobbiamo pensare AL DOPO.

Servono iniziative per andare lentamente, possibilmente a macchia di leopardo, verso una NUOVA NORMALITÀ.

Il Governo deve fare un decreto con il quale metta in circolazione tutta la liquidità che serve per un’economia di guerra.

Fiduciosi, aspettiamo gli eventi.

