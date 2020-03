UN MINIMO DI COERENZA ANCHE SI’

Mentre con toni e intenzioni differenti, tutti si interrogano su quanto sarebbe stata migliore una risposta più tempestiva per contenere l’epidemia, cosa che avrebbe presupposto, tuttavia, una conoscenza – che non c’era – del pericolo, oggi difronte alla certezza di una crisi economica della quale già vediamo i segni e che possiamo addirittura ipotizzare negli sviluppi, molti si scandalizzino se un politico, Renzi, propone di non farci cogliere impreparati, ma di cominciare subito non solo a progettare meccanismi finanziari, cosa sacrosanta, ma anche a predisporre il riavvio quanto prima dell’economia reale.

Quanto prima non vuol dire tra una settimana, ma neanche tra due mesi. Non vuol dire riavviare contemporaneamente tutte le strutture, ma cominciare gradualmente da alcune filiere e da alcuni territori. Questo richiede programmazione, nuove modalità produttive, con norme nuove soprattutto per la sicurezza dei lavoratori, forse anche nuovi prodotti. E tantissime altre cose che hanno bisogno di competenze, capacità di direzione e obiettivi condivisi che non si improvvisano in pochi giorni. Per questo il lavoro per creare quanto prima le condizioni per la riapertura deve partire subito e chi sarà pronto e sicuro parta al più presto.

Perché anche nelle migliori condizioni finanziarie, in gran parte ancora da conquistare, non possiamo pensare di resistere a lungo perdendo 100 miliardi al mese di fatturati. Fino ad ora ne abbiamo messi 25 di miliardi a sostegno economico e sociale. Ad aprile forse altri 50. Il resto vedremo con l’Europa, con condizioni di restituzione tutte da contrattare. Non sono soldi regalati e se non riprende la produzione sarà un disastro. Non solo per i “padroni”, ma per l’intero Paese, a cominciare dai lavoratori e dai più deboli.

Ci vuole tanto a capirlo e ad essere coerenti riconoscendo la lungimiranza di questa proposta politica? Si tratta di una proposta banale? Può darsi. Ma, allora, il fatto che su questa banalità sia costretto a insistere solo Renzi, per questo apostrofato come venduto alla Confindustria e addirittura come un assassino, rivelerebbe solo quanto sia fragile e incapace la gran parte del mondo politico e quanto sia immeschinita una parte dell’opinione pubblica che si crede astuta. Tutti sbugiardati da una banalità. E’ una proposta intempestiva? Può dirlo solo chi non sa come si governi un grande Paese che faticherà, come è ovvio, a rimettersi in moto dopo questa paralisi e in un contesto internazionale assai arduo.

La Visione di dove condurre un Paese è come il coraggio di don Abbondio, se non ce l’hai non te la puoi dare. Questo è il punto.

