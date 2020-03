Alla solita accozzaglia dei media e dei politici incompetenti gli fa friggere il cervello alla sola idea che Renzi arrivi prima a dire delle cose sensate?

E questa la devo raccontare per forza… come sapete ieri Renzi ha detto che occorre una strategia per ripartire, non si può stare chiusi in casa per anni, perciò ha parlato di diverse possibilità da studiare e discutere, condivisibili o meno. Anche io sono dubbioso su alcuni punti, ma sono altrettanto convinto che Renzi non ha certo intenzione di impiccarsi su una data e ad un punto in particolare, ma c’è solo la sua esortazione di pensare ad una strategia, cosa che tutti dovrebbero ritenere condivisibile. Tra gli argomenti c’era pure la possibilità di controllo sulla popolazione con dei test che ci fanno sapere se possediamo gli anticorpi o no e quindi ci possiamo considerare immunizzati, in modo da permettere la ripresa di una vita normale a tutti coloro che ne sono forniti e questa è infatti una delle strategie che la Germania userà a partire da aprile, e non chissà quando, strategia direi importantissima. Ma come era prevedibile non è che si sono criticate le proposte di Renzi con delle argomentazioni sensate, no la questione è sempre la stessa, l’ha detto Renzi quindi è una caxxata, l’ha detto Renzi è un cogli…e, l’ha detto Renzi è un pirla…l’ha detto Renzi… deve morire di coronavirus. Questo è l’alto livello intellettuale delle risposte che potete trovare in giro. Ma oggi siamo arrivati al punto più alto, dato che molti altri stanno arrivando alla stessa conclusione, dall’immunologo prof. Lopalco, alla dott. Capua, alla Madia addirittura a Prodi, sino all’ipotesi che pare arrivi dal presidente Conte di aprire alcune attività sin dal 18 di aprile, se la linea dei contagi andrà in discesa, cosa hanno pensato i nostri geni antirenziani? Che Renzi è venuto a conoscenza di queste date, sapeva che qualcuno lo avrebbe annunciato e lui ne ha parlato per primo, furbo come una volpe… il solito opportunista per prendersi il merito. Che intelligenza sopraffina di questi azzeccagarbugli, che pur di non trovargli un lato positivo sarebbero disposti ad arrampicarsi a mani nude su uno specchio gigante pieno di tonnellate di sapone e senza imbragature, è davvero incredibile. Renzi è il primo che ha parlato di bloccare i mutui, il primo che ha parlato delle partite iva senza lavoro, il primo che ha detto rendiamo tutta l’Europa zona rossa, il primo che ha seguito Burioni quando gli altri prendevano l’aperitivo in piazza, e ora è il primo che parla di strategie per ripartire, ecco io vorrei sapere che cosa è esattamente che gli fa friggere il cervello alla sola idea che Renzi arrivi prima a dire delle cose sensate?

