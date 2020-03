Coronavirus, Salvini: “Poteri speciali a Orban? Decisione democratica” MA QUESTO COSA FUMA.

“Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. “Buon lavoro all’amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti”, conclude il leader della Lega. IO MO CHIEDO NUOVAMENTE MA QUESTI SALVINI C’E O CI FA?

No! Non possiamo mantenere questa gente in ITALIA e in Europa facendo finta di niente o che passi la nottata, se passa il concetto che qui ognuno fa quel che gli pare possiamo chiudere.Povera Ungheria, da una dittatura rossa a una nera… un paese destinato a non essere libero. Salvini ! Il fatto che sia un passo per la distruzione della democrazia in Ungheria non ti preoccupa, eh? A te basta questo pensierino da vispateresa, quello che ti cruccia è come farà a sbrogliarsela il pover’uomo. Magdelon e Cathos erano tue parenti, no?

L’idolo DELLA MELONI E SALVINI.Visto capitan salvini come è semplice prendere i pieni poteri?!Questo qua mica perde tempo a sventolare madonne e rosari ne a citofonare agli spacciatori!! OK!Fintanto che avremo questi destroidi dittatori dell’inciviltà a capo di Gverni e Paesi, vorrà dire che abbiamo troppi beoti analfabeti e frustrati di questo pianeta, che idolatrano questi criminali senza dignità e senza cultura.Un paese tristemente destinato a non vivere una democrazia con espressioni sociali e politiche di libertà e di civiltà. SERVE Buttare SUBITO fuori dall’Unione Europea questo FASCISTA.

Ecco la prova lampante di cosa sarebbe accaduto nel nostro Paese se il Salvini fosse andato a governare con i pieni poteri richiesti più di un anno fa. Come il suo amico camerata Orban , in piena emergenza sanitaria , avrebbe richiesto di consolidare quei pieni poteri ed insediare definitivamente , come sta accadendo in Ungheria lo Stato sovranista populista fascista. Cari amici o lo si capisce oggi o non lo si capisce mai più. Questo è uno dei personaggi politici più infamanti e pericolosi conosciuti dal dopo guerra in avanti. Non solo ha incantato ed incastrato milioni di cittadini italiani con le sue nauseabonde campagne elettorali con i relativi comizi in nome e per conto del ME NE FREGO mussoliniano . Ma ha anche umiliato la Chiesa cattolica presentandosi su quei palchi con il vangelo , il rosario in mano e baciando il crocefisso insultava il credo nel Dio onnipotente della cristianità mondiale. In una recente trasmissione televisiva battente bandiera berlusconiana si è permesso di speculare su una delle orazioni cristiane come il Pater Nostrum . La vigliaccheria e l’ipocrisia di questo personaggio ha raggiunto limiti insopportabili e di una indecenza fuori dal costume costituzionale democratico. Lo sciaccallaggio politico è l’arma migliore inserita nella fondina di questo demente . Ricordarlo ……è un dovere istituzionale.

Coronavirus, Salvini: "Poteri speciali a Orban? Decisione democratica" MA QUESTO COSA FUMA.

