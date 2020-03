Cerchiamo di essere franchi. Chiarito che dovremo convivere per un lungo tempo, c’è bisogno di capire il “come”. È chiaro che la ripartenza deve essere scaglionata, e senza ripetere gli errori fatti nella chiusura, con la confusione delle conferenze stampa, le polemiche sui codici, le dirette facebook stile Grande Fratello, etc. Ma non voglio alimentare tensioni adesso. Dico che è il momento di fare un’operazione verità e di dire anche cose spiacevoli.

Quindi ci sarà un periodo di convivenza. Un anno? Due? Non lo sappiamo, dobbiamo seguire la scienza. È chiaro che non possiamo stare chiusi in casa per tutto questo tempo. Dobbiamo ripartire. Piano piano ma ripartire. Gradualmente, a macchia di leopardo. Ma siccome non avremo la normalità di prima per due anni, dovremo inventarci una nuova normalità.

Dovremo abituarci a fare i controlli della febbre per andare al supermercato e a scuola o – un domani – al cinema e a teatro.

Dovremo gestire con cura la tecnologia e la privacy. Dovremo cambiare la vita nelle fabbriche e negli uffici.

Ma se non ripartiamo ora moriremo di fame, non di Covid.

E dunque bisogna ripartire. Con stili di vita diversi ma ripartire.

I giovani potranno uscire prima degli anziani. Brutto dirlo ma è così.

Il Covid uccide molto più gli anziani che i giovani.

Se hai più di 70 anni riacquisterai le tue libertà dopo i ragazzi di 20 anni.

Scrivere queste cose fa male. Ma non scriverle significa disertare davanti al compito che ha un politico: indicare una via, non cercare solo il consenso.

Funziona così: Matteo Renzi dice una cosa, nell'interesse dell'Italia, non di Italia Viva. Il giorno dopo lo attaccano tutti: da Fdi a Leu, passando per giornali ed opinionisti. Il secondo giorno tutti iniziano a dire la stessa cosa. Il terzo la fanno. Adelante, continuiamo così.

