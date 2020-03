La Germania ha storiche e Consolidate amicizie con l’Italia. Ma dire che il governo tedesco non sia a favore della emissione di euro bond da parte della Bce, ma favorevole ai prestiti da parte del MES ; I cui interessi sono calcolati sullo Spread, non significa né essere anti tedeschi né anti europei. Sono proprio le posizioni dell Germania dell’Olanda della Austria e della Finlandia che faranno crollare la Ue. La solidarietà si crea con lo Stato Federale Europeo con un parlamento che legiferi per tutti gli stati membri e con un semplice Governo che amministri per tutti.

PS: Draghi non appartiene alla destra, non appartiene alla sinistra, è un punto di riferimento planetario, lo dico con orgoglio nazionale. Quello che ha detto ha stimolato il dibattito in Italia e ha indicato la via per l’Europa e per il resto del mondo. Come il suo messaggio venga ripreso in Europa e in Italia è un tema affascinante. Ma anche Salvini deve chiarirsi. È passato da un’apertura a Draghi all’uscita dell’Italia dall’Euro. Io voglio gli Stati Uniti d’Europa perché il mondo sovranista fa paura: abbiamo le frontiere chiuse, non entra più un immigrato, ma non arrivano più turisti e le nostre aziende faticano a esportare. Io voglio l’Europa vera, non il nazionalismo economico.

Io voglio l'Europa vera, non il nazionalismo economico.

