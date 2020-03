MAI PIÙ IMPREPARATI L’emergenza arriva all’improvviso, bisogna avere tutto pronto, subito

Matteo Renzi (che spesso parla troppo, ma che la testa ce l’ha) pone di problema di studiare il rientro. e subito si scatena il putiferio. Si dimentica che un certo rientro c’è sempre stato: altrimenti non avresti il pane e gli altri generi alimentari, l’acqua, il gas, la luce elettrica.

Insomma, vivere e lavorare anche in presenza del virus è possibile, e si deve fare. Molti lo stanno già facendo, prima ancora che Renzi lanciasse il suo appello. Naturalmente con le mille precauzioni del caso.

Il che non significa, ovviamente, che domani mattina si possa andare in tre mila a ballare lungo i Navigli o sulle rive del Tevere.

Significa solo che la vita, gradualmente può riprendere. Gli esperti dicono che ormai abbiamo passato il picco. Per prudenza altri suggeriscono di aspettare almeno metà aprile.

Purtroppo, sarà una vita diversa, guardinga, sospettosa. A me ricorda un po’ gli anni bui del terrorismo, quando entrati in un bar ti dovevi subito guardare intorno. Solo che allora le cose erano più facili: randomize votre vite. Create confusione, e vi salverete.

Oggi, invece, il virus è ovunque e la confusione non basta. Bisogna rispettare un lungo elenco di precauzioni.

Quanto durerà? I pessimisti dicono un paio d’anni prima che il corona virus se ne torni da dove è venuto. Rimane il fatto che ci deve attrezzare.

Cioè preparati.

Io ho fatto il militare in una casera immensa, dove non c’era assolutamente niente da fare tutto il giorno. In realtà, facevamo la guardia (ma nessuno ci ha mai assaltati, infinite partite a scacchi) al materiale in deposito: sotto i nostri capannoni c’era tutto il necessario (dagli scarponi ai carri armati) per armare dieci mila soldati. Credo che ormai abbiano smantellato tutto.

Dovremmo pensare, però, a dei depositi sanitari. Essere pronti, cioè, in poche ore a allestire ospedali per migliaia di persone, avendo tutto il materiale pronto. Senza dover pietire un pezzo qui e uno là.

MAI PIÙ IMPREPARATI L'emergenza arriva all'improvviso, bisogna avere tutto pronto, subito

